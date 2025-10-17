Kolegijum NSRS: Sutra posebna sjednica, na dnevnom redu imenovanje Željke Cvijanović za v.d. predsjednika RS

Кolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici odlučio da će 27. posebna sjednica početi u subotu, 18. oktobra 2025. godine, u 10.30 sati.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Na dnevnom redu je prijedlog odluke o privremenom obavljanju neodložnih poslova iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske – prijedlog narodnih poslanika", saopšteno je.

Kao što smo juče objavili, predloženo je da Željka Cvijanović “privremeno obavlja poslove iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske ”.

Cvijanović je trenutno član Predsjedništva BiH iz RS.

Centralna izborna komisija BiH je prijevremene izbore za predsjednika Srpske zakazala za 23. novembar.