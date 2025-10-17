logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kolegijum NSRS: Sutra posebna sjednica, na dnevnom redu imenovanje Željke Cvijanović za v.d. predsjednika RS 1

Kolegijum NSRS: Sutra posebna sjednica, na dnevnom redu imenovanje Željke Cvijanović za v.d. predsjednika RS

Autor Brankica Spasenić
1

Кolegijum Narodne skupštine Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici odlučio da će 27. posebna sjednica početi u subotu, 18. oktobra 2025. godine, u 10.30 sati.

34.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Na dnevnom redu je prijedlog odluke o privremenom obavljanju neodložnih poslova iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske – prijedlog narodnih poslanika", saopšteno je.

Kao što smo juče objavili, predloženo je da Željka Cvijanović “privremeno obavlja poslove iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske ”.

Cvijanović je trenutno član Predsjedništva BiH iz RS.

Centralna izborna komisija BiH je prijevremene izbore za predsjednika Srpske zakazala za 23. novembar.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NSRS Željka Cvijanović posebna sjednica

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Djipalo Junuz

Ko drugi, nego Dodikov... Ala smo pukli...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ