Cvijanović na samitu u Draču: Regionalno prijateljstvo lijepo zvuči, ali stvarnost govori drugačije

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je danas da je na sastanku lidera Brdo-Brioni procesa u Draču ukazala na to da je lijepo to što se lideri regiona sastaju i ponašaju kao prijatelji, ali da praktični život to često demantuje.

Izvor: Srna/Goran Janjić

Cvijanovićeva je istakla da to pokazuju i dešavanja u međunarodnoj sferi koja potvrđuju koliko neslaganja u BiH postoji o važnim pitanjima.

Rekla je da je tokom sastanka ukazala na praksu koja je postojala ranije u BiH, a to je da su se stvari prvo dogovarale unutar zemlje, nakon čega je usaglašen stav predstavljan u međunarodnim krugovima.

"Ali, to je sada nemoguće i tu šansu smo, da kažemo ubili kao sjajnu mogućnost. Ta praksa je godinama urušena i ja sam danas rekla da nas troje (u Predsjedništvu) različito mislimo o određenim stvarima i da je u redu da to kažemo na taj način", rekla je Cvijanovićeva za Srnu.

Ona je navela da u nekim članicama EU, poput Belgije postoje jaki mehanizmi koordinacije u kojima se ljudi iz ove zemlje prethodno dogovore, a onda taj stav predstavljaju u zajedničkim institucijama poput Savjeta ministara EU.

"Mi smo propustili tu priliku i zato je ovo danas ovako kako jeste", istakla je Cvijanovićeva.

Govoreći o samom sastanku lidera Brdo-Brioni procesa, Cvijanovićeva ga je ocijenila uspješnim, navodeći da je bio prilika da se ukaže na određene probleme i devijantne stvari.

"Ali, domaćin (predsjednik Albanije Bajram Begaj) nas je usmjeravao na dijalog i ja sam sa time saglasna", rekla je ona.

Prema njenim riječima, na sastanku su tematizovane stvari na način da se posmatraju kao jedna forma koja treba da doprinese regionalnoj saradnji, sa čime su se saglasili svi učesnici.

"Druga stvar je kretanje ka EU, evropske integracije i završavanje određenih obaveza. To su teme koje su bile postavljene tako da vam daju mogućnost da kažete šta su vaša slaganja i neslaganja, šta prepoznajete kao potencijalne probleme ili zamke ili ono što su određene nedoslijednosti u ponašanju i nas sa jedne strane, ali i oni gdje mi težimo da idemo, a to je EU", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da su se na sastanku čuli različiti stavovi, napomenuvši da ovakvi formati služe kao dobra prilika da se pošalju poruke saradnje, ali i da svako na svoj način izbaci frustracije zbog određenih nelogičnosti sa kojima se suočava.

"Ukazala sam na to da, ako govorimo o reginalnoj saradnji, o tome da jedni drugima trebamo biti partneri i ako kažemo da ne trebamo da se svrstavamo na bilo čiju stranu, nas, ipak, praksa demantuje jer često vidimo da se ljudi svrstavaju na određenu stranu i da komentarišu stvari o kojima ne znaju mnogo. Vi čujete konstatacije da su neke stvari potpisane, a za koje svi znamo da nisu i da ne postoje kao pravni instrument koji bi diktirao određene stvari kao što su bonska ovlaštenja", naglasila je srpski član Predsjedništva BiH.

Cvijanovićeva je istakla da je njeno obraćanje bilo u funkciji pojašnjavanja određenih pitanja, te otklanjanja dilema.

Ona smatra i da proces ka EU BiH traje predugo, te upitala čemu on treba da posluži, te da li je BiH ohrabrena na ovom putu ili nije?

"Da li su neki drugi dobili prioritet, a mi nismo kao region? Sve su to stvari o kojima treba razgovarati", rekla je ona.

Govoreći o usvojenoj Deklaraciji kojom je potvrđena posvećenost podršci evropskim integracijama, Cvijanovićeva je navela da su to tipske stvari koje pokazuju određena opredjeljenja prema tematizovanim pitanjima kroz dnevni red.

"Šta god vi postavite kao temu u suštini svaki put se vratimo na osnovne stvari o kojima se slažemo i o kojima se ne slažemo. To je tako i to je stvarni politički život", poručila je Cvijanovićeva sa samita Brdo-Brioni.

