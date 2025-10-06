Fokus sastanka na Planu rasta EU: Sastanak lidera regiona u Draču, učestvuju i članovi Predsjedništva BiH

Sastanak lidera procesa Brdo-Brioni na kojem će glavna tema biti evropska perspektiva zapadnog Balkana počeo je u Draču, a među učesnicima je i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, javlja izvještač Srne.

Izvor: Srna/Goran Janjić

Sastanku prisustvuju i druga dva člana Predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić, kao i predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Crne Gore Jakov Milatović, Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska Davkova, kao i predsjednik samoproglašenog Kosova Vjosa Osmani.

Poseban fokus sastanka biće na Planu rasta EU.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je sastanak lidera procesa Brdo-Brioni uvijek dobra prilika za razmijenu mišljenja o regionalnoj saradnji i evropskoj perspektivi zemalja zapadnog Balkana.

"Dijalog je ključ boljeg razumijevanja i zato je važno da otvoreno razgovaramo o svim važnim temama za region i za sve nas pojedinačno", napisala je na "Instagramu" Cvijanovićeva, koja učestvuje sa samitu lidera procesa Brdo-Brioni, koji je počeo u Draču.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je uvjeren da širenje EU treba da ostane jasno upisano u agendu zapadnog Balkana.

Vučić je ocijenio da otvorene perspektive članstva u EU predstavljaju snažan pokretač reformi, dolazak novih investicija i ekonomskog rasta.

On je naglasio da će na tom putu Srbija uvijek biti pouzdan i odgovoran partner EU.

"Iako nas čekaju brojni izazovi, Srbija ostaje posvećena naporima da proširenje EU ostane jedan od prioriteta, a ne sporedna tema. Očekujem da proces Brdo-Brioni donese jasne zaključke, jer samo iskrenost i doslednost u pristupu svih strana donose procesu trajnu održivost i poverenje zemalja regiona", napisao je Vučić na "Instagramu".

Samit u Draču organizuju predsjednici Slovenije i Hrvatske Nataša Pirc-Musar i Zoran Milanović, a domaćin je predsjednik Albanije Bajram Begaj.

Prije početka sastanka albanski predsjednik zvanično je dočekao učesnike samita.

(Srna/Mondo)