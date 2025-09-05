Izetbegović: Biću kandidat za Predsjedništvo BiH ako SDA tako odluči

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je u programu BHRT-a da će biti kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine ukoliko mu stranka ukaže povjerenje.

Izvor: Facebook/Bakir Izetbegović

Kako je naveo, ne bježi od kandidature, ali naglašava da nema posebnu želju po svaku cijenu da se ponovo kandiduje.

„Bio sam dva puta član Predsjedništva BiH i mogu ponovo, ako SDA odluči da je to najbolje. Ali nemam, što bi naš narod rekao, kuveta. Nisam željan funkcije pod svaku cijenu, ali ni ne bježim od toga. Kampanja nosi rizike, a teško je biti prvi čovjek u probosanskom bloku i bošnjačkom korpusu. Neka SDA odluči – sa mnom, koga poznaju, ili sa nekim novim licem i novim idejama. Ja sam spreman ostati uz SDA do kraja“, rekao je Izetbegović gostujući u emisiji BHT1 Uživo.

On smatra da bi njegov glavni protivkandidat mogao biti Denis Bećirović, iza kojeg bi, prema njegovom mišljenju, Trojka ponovo mogla stati.

„Možda će se pojaviti još neko ambiciozan, ali vjerujem da će se Trojka opet okupiti oko Bećirovića. SDA ne smije sebi dozvoliti da, kao ranije, ima 11 domaćih rivala i još četiri međunarodna. Tada je to izgledalo kao da se Bošnjaka želi oslabiti kako bi se relaksirali odnosi sa Dodikom i Čovićem, ali se desilo suprotno – dolilo se ulje na vatru. Mislim da se sada to neće ponoviti“, istakao je on.

Govoreći o koalicijama, Izetbegović je poručio da SDA ne odbacuje saradnju ni sa kim.

„SDP je druga stranka nakon SDA, oni predstavljaju ljevičarski sektor. Da li ćemo ući u koaliciju, ne znam, ali nikoga ne odbacujemo. Tu su i DF, SBiH, NES… Ja sam ranije insistirao na Četvorci, ali sam od Komšića dobio odgovor da takve opcije nema, što me začudilo. Volio bih saradnju sa strankama koje su se protivile pogrešnim politikama“, rekao je Izetbegović.

Dodao je da SDA ne odbacuje ni SNSD, već samo Milorada Dodika.

„SNSD bez Dodika bi bio drugačija stranka, sličnija onom SNSD-u od prije 20 godina. Naravno, preferiramo SDS i PDP, jer smo već imali pozitivna iskustva u saradnji“, zaključio je lider SDA.

(MONDO)