Izetbegović "zahtijeva" da Dodik bude uklonjen sa čela SNSD-a

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović je nakon sjednice Predsjedništva stranke kazao da je usvojeno osam zaključaka, a prvi se odnosi na tenzije koje Milorad Dodik stvara u vezi s vladavinom prava u BiH i koje, kako je istakao, traju već 19 godina.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

"Predsjedništvo SDA pozdravlja presudu Suda BiH kojom je Milorad Dodik pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija, kao i odluku Centralne izborne komisije BiH kojom mu je oduzet mandat predsjednika RS", rekao je Izetbegović.

Ove odluke, dodao je, predstavljaju odgovor na Dodikovu "agresivnu secesionističku politiku, koja BiH godinama vodi u konstantne krize i nestabilnost, te predstavljaju važan korak ka jačanju vladavine prava", objavio je Avaz.

"Od nadležnih institucija tražimo da u skladu sa presudom Suda BiH Dodiku zabrane obnašanje svih političkih funkcija, na prvom mjestu predsjednika SNSD-a, te da osiguraju organizaciju izbora za novog predsjednika RS. Od pravosudnih institucija BiH takođe zahtijevamo da pokažu dodatnu odlučnost i u drugim tužilačkim i sudskim predmetima protiv Milorada Dodika, te da procesuiraju krivično djelo napad na ustavni poredak BiH", rekao je Izetbegović.

Naveo je da će članovi SDA u državnom i entitetskom parlamentu uputiti zahtjev Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti Zaključaka NSRS od 22. avgusta 2025. godine, koji se odnose na neprihvatanje odluka institucija BiH, kao i na provođenje referenduma u RS.

"Mi ćemo podnijeti i zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi RS, kojim NSRS pokušava preuzeti nadležnosti izbornih komisija u proceduri provođenja referenduma u ovom entitetu". dodao je Izetbegović.

Predsjednik SDA je istakao da, ukoliko se krene u proceduru spomenutog referenduma, podnijeće se zahtjev za ocjenu ustavnosti "referendumskog pitanja", jer je, kako tvrdi suprotno Ustavu BiH i zakonu.

"Pitanje se odnosi na prihvatanje ili neprihvatanje odluka institucija BiH, a njihovo neprovođenje ili onemogućavanje označeno je kao krivično djelo iz člana 239. Krivičnog zakona BiH", rekao je.

Izetbegović je naglasio da, ukoliko NSRS potvrdi imenovanje mandatara RS bez prijedloga ovlaštenog predlagača, SDA će podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti Odluke o imenovanju/potvrđivanju mandatara za Vladu RS. Takođe je pozvao OHR da djeluje u okviru svojih nadležnosti kako bi spriječio "pravno nasilje i anarhiju u RS".

(Mondo)