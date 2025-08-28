logo
Dodik: Predstojeći referendum će biti ozbiljno zagrijavanje

Autor Dragana Božić
Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, poručio je da predstojeći referendum u Srpskoj ne govori eksplicitno o nezavisnosti, ali će biti "ozbiljno zagrijavanje".

Dodik o referendumu Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Republika Srpska će se pozicionirati u skladu sa našim pravom na samoopredjeljenje", rekao je Dodik.

Dodik je poručio da Republika Srpska nema namjeru da odustane, te ukazao da muslimani hoće da ga eliminišu iz politike, ne shvatajući da tako samo još više jačaju Srbe.

"Opasan sam svjedok za mnoge. Ja sam neplanirani događaj zato što sam uspio da sačuvam Republiku Srpsku 30 godina. Zato su nervozni", izjavio je Dodik u intervju za "Politiku" koji će u cijelosti biti objavljen u sutrašnjem broju.

Kada je riječ o Kristijanu Šmitu Dodik je rekao da je odmah shvatio ko je Šmit, čim je počeo da "galami i viče kao Hitler po kafanama".

Govoreći o odnosima sa SAD, Dodik je naveo da je dva sata razgovarao sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Ričardom Grenelom kako da saradnja sa novom administracijom SAD bude što bolja.

"BiH je iluzija koju su gradili Trampovi protivnici, ta poruka mora doći do predsjednika Amerike", istakao je Dodik.

Govoreći o političkoj saradnji sa Izraelom i Jevrejima, Dodik je napomenuo da to nije stvar nekog refleksa.

"Kada je BiH sticajem okolnosti bila član proširenog Savjeta bezbjednosti, nisam dozvolio da prizna Palestinu kao državu. To je bio presudan glas u Savjetu bezbjednosti, a ja sam sve vrijeme bio sa Izraelom", rekao je Dodik. 

(Srna)

