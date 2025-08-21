logo
Dodik: Referendum će biti održan, ne treba nam Stanivukovićeva manjina 3

Dodik: Referendum će biti održan, ne treba nam Stanivukovićeva manjina

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
3

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će referendum u Srpskoj biti održan i da će narod reći čija je volja važnija - Srba i ostalih naroda koji tu žive ili Kristijana Šmita i stranaca.

dodik o stanivukoviću i referendumu Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Istakao je da "manjina lidera PDP-a Draška Stanivukovića za to nije potrebna".

"Dokle ćeš, Stanivukoviću, biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku? Tvoje neznanje ne može biti opravdanje za svakodnevne laži koje plasiraš. Pričaš o događajima i procesima o kojima ništa ne znaš i koje ne razumiješ. Ili pitaj nekoga ko zna, ili prestani lagati", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je istakao da je sramotno i nečasno to što Stanivuković kao svaki instruisani političar reprodukuje tuđe stavove i mišljenja blateći Republiku Srpsku, a vodeći računa da se Sarajevo ne uvrijedi.

"To što danas pričaš jedno, sutra drugo, u zavisnosti sa koje strane dobiješ naloge i upute, apsolutno me ne zanima. Zato me ne čudi zašto je Šmit izabrao baš tebe da ga dočekaš i ugostiš u Banjaluci, jer Šmit voli te na daljinski, kojima se lako upravlja", naveo je Dodik.

On je dodao da je Republika Srpska svetinja da bi bila igračka jednog dječaka skromnog znanja, a velikih ambicija.

"Ustav je temelj na kome počiva, a narodna volja garant njenog postojanja. Ali, ti to ne razumiješ. Zbog toga će referendum biti održan i na njemu će narod reći čija je volja važnija - srpskog naroda i ostalih naroda koji u njoj žive ili Šmita i stranaca. Tvoja manjina nam nije potrebna", poručio je Dodik Stanivukoviću.

(Srna)

Milorad Dodik Draško Stanivuković referendum

Nenad

Bravo predsjednice Dodik! Sad ili nikad! Ovaj Stanivuk je potrčko prodani.

Da

Draško je sve dobro rekao. Pitaš narod pitanje za koje svi znamo odgovor

Rale

Demagogija, svi znamo šta narod misli, ne krij se iza naroda, jedno je šta mislimo drugo je šta je realno. Uvijek nekog drugog podturaš da ispašta za tvoje poteze. Izbori su referendum pa nek narod odluči kandidat opozicije ili vlasti

