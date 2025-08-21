Dodik: Referendum će biti održan, ne treba nam Stanivukovićeva manjina

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da će referendum u Srpskoj biti održan i da će narod reći čija je volja važnija - Srba i ostalih naroda koji tu žive ili Kristijana Šmita i stranaca.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Istakao je da "manjina lidera PDP-a Draška Stanivukovića za to nije potrebna".

"Dokle ćeš, Stanivukoviću, biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku? Tvoje neznanje ne može biti opravdanje za svakodnevne laži koje plasiraš. Pričaš o događajima i procesima o kojima ništa ne znaš i koje ne razumiješ. Ili pitaj nekoga ko zna, ili prestani lagati", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je istakao da je sramotno i nečasno to što Stanivuković kao svaki instruisani političar reprodukuje tuđe stavove i mišljenja blateći Republiku Srpsku, a vodeći računa da se Sarajevo ne uvrijedi.

"To što danas pričaš jedno, sutra drugo, u zavisnosti sa koje strane dobiješ naloge i upute, apsolutno me ne zanima. Zato me ne čudi zašto je Šmit izabrao baš tebe da ga dočekaš i ugostiš u Banjaluci, jer Šmit voli te na daljinski, kojima se lako upravlja", naveo je Dodik.

On je dodao da je Republika Srpska svetinja da bi bila igračka jednog dječaka skromnog znanja, a velikih ambicija.

"Ustav je temelj na kome počiva, a narodna volja garant njenog postojanja. Ali, ti to ne razumiješ. Zbog toga će referendum biti održan i na njemu će narod reći čija je volja važnija - srpskog naroda i ostalih naroda koji u njoj žive ili Šmita i stranaca. Tvoja manjina nam nije potrebna", poručio je Dodik Stanivukoviću.

(Srna)