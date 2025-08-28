logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik najavio da će u Moskvi tražiti podršku za referendum o nezavisnosti kao i veto za Eufor 3

Dodik najavio da će u Moskvi tražiti podršku za referendum o nezavisnosti kao i veto za Eufor

Autor Dušan Volaš
3

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će otići u posjetu Rusiji kako bi pridobio podršku Moskve za nastojanja Srpske da ide sa referendumom do nezavisnosti.

Dodik najavio da će u Moskvi tražiti podršku za referendum o nezavisnosti kao i veto za Eufor Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Dodik je rekao će ići u posjetu Moskvi sa namjerom da animira ruske prijatelje u nekoj vrsti priprema za Generalnu skupštinu UN.

"Zamoliću ih da objasne ovu situaciju i da nas podrže u nastojanju da idemo sa referendumom do nezavisnosti", izjavio je Dodik za "Sputnjik", nakon današnje odluke CIK-a BiH da "prijevremeni predsjednički izbori u Srpskoj budu održani 23. novembra".

Na pitanje šta će prenijeti sagovornicima u Rusiji, Dodik je rekao da će najvjerovatnije od ruskih prijatelja tražiti da na Savjetu bezbjednosti ukinu saglasnost i ulože veto za produžetak mandata misije EU u BiH "Altea".

"One su se najčešće koristile kao prijetnja nama Srbima i kao dio te okupacione međunarodne vlasti. Da bismo se mi oslobodili svega toga, moramo tražiti da se povuku te okupacione snage i da se stranci sklone od odlučivanja. To nije moguće na nivou BiH i zato se Republika Srspka mora proglasiti nezavisnom i imati svoj sistem funkcionisanja, mimo Sarajeva i mimo stranaca", naglasio je Dodik.

On je naveo da su se Rusi veoma korektno ponašali sve vrijeme i bili veoma angažovani na tome da očuvaju međunarodno pravo i u Savjetu bezbjednosti kad se raspravljalo o situaciji u BiH.

"Uvijek su bili objektivni, ali je zapadna strana bila iluzorna i umislila da srpskom narodu može da nametne ponašanje u skladu sa svojim razmišljanjima", kaže Dodik.

On ističe da Srpska zato nema nijednog razloga da uvaži Zapad, oličen u Njemačkoj i Velikoj Britaniji, ali ima razloga da uvaži SAD i američkog Donalda Trampa koji kažu da se više neće baviti izgradnjom tuđih nemogućih država.

"Čitamo da je to i BiH. U toj nezavršenoj državi mi ne želimo da živimo. Mi ćemo živjeti u nekoj drugoj državi, a ne u BiH. U svakom slučaju ruska strana je veoma korektna, da ne pričamo od Srbiji i predsjedniku Aleksandru Vučiću koji se pokazao kao dosljedan branilac međunarodnog sporazuma.

Dodik je ukazao da to nije bilo dovoljno – jer su sa Zapada Dejtonski sporazum rušili pokušavajući da realizuju koncept duha, a ne slova Dejtona.

Izvor: Srna

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik referendum

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Ako budeš išao u Moskvu ostani tamo sve ćemo ti oprostiti,samo nas ne uvlači u goru situaciju

Miki

DJ Crazy Dodick

O

Dogodine u rovu, kako je krenulo.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ