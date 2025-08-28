Dodik najavio da će u Moskvi tražiti podršku za referendum o nezavisnosti kao i veto za Eufor

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će otići u posjetu Rusiji kako bi pridobio podršku Moskve za nastojanja Srpske da ide sa referendumom do nezavisnosti.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Dodik je rekao će ići u posjetu Moskvi sa namjerom da animira ruske prijatelje u nekoj vrsti priprema za Generalnu skupštinu UN.

"Zamoliću ih da objasne ovu situaciju i da nas podrže u nastojanju da idemo sa referendumom do nezavisnosti", izjavio je Dodik za "Sputnjik", nakon današnje odluke CIK-a BiH da "prijevremeni predsjednički izbori u Srpskoj budu održani 23. novembra".

Na pitanje šta će prenijeti sagovornicima u Rusiji, Dodik je rekao da će najvjerovatnije od ruskih prijatelja tražiti da na Savjetu bezbjednosti ukinu saglasnost i ulože veto za produžetak mandata misije EU u BiH "Altea".

"One su se najčešće koristile kao prijetnja nama Srbima i kao dio te okupacione međunarodne vlasti. Da bismo se mi oslobodili svega toga, moramo tražiti da se povuku te okupacione snage i da se stranci sklone od odlučivanja. To nije moguće na nivou BiH i zato se Republika Srspka mora proglasiti nezavisnom i imati svoj sistem funkcionisanja, mimo Sarajeva i mimo stranaca", naglasio je Dodik.

On je naveo da su se Rusi veoma korektno ponašali sve vrijeme i bili veoma angažovani na tome da očuvaju međunarodno pravo i u Savjetu bezbjednosti kad se raspravljalo o situaciji u BiH.

"Uvijek su bili objektivni, ali je zapadna strana bila iluzorna i umislila da srpskom narodu može da nametne ponašanje u skladu sa svojim razmišljanjima", kaže Dodik.

On ističe da Srpska zato nema nijednog razloga da uvaži Zapad, oličen u Njemačkoj i Velikoj Britaniji, ali ima razloga da uvaži SAD i američkog Donalda Trampa koji kažu da se više neće baviti izgradnjom tuđih nemogućih država.

"Čitamo da je to i BiH. U toj nezavršenoj državi mi ne želimo da živimo. Mi ćemo živjeti u nekoj drugoj državi, a ne u BiH. U svakom slučaju ruska strana je veoma korektna, da ne pričamo od Srbiji i predsjedniku Aleksandru Vučiću koji se pokazao kao dosljedan branilac međunarodnog sporazuma.

Dodik je ukazao da to nije bilo dovoljno – jer su sa Zapada Dejtonski sporazum rušili pokušavajući da realizuju koncept duha, a ne slova Dejtona.

Izvor: Srna