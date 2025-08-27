Žestok sukob Konakovića i Izetbegovića: Optužbe, afere i javni izazovi

Predsjednik Naroda i pravde (NiP) Elmedin Konaković i lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović danas su razmijenili oštre izjave i optužbe, nastavljajući verbalni sukob koji posljednjih dana traje na društvenim mrežama.

Izvor: MONDO

Konaković je Izetbegoviću poručio da je frustriran njegovim postupcima, dok mu lider SDA nije ostao dužan, iznoseći niz optužbi o navodnim neregularnostima i aferama povezanim sa političkim djelovanjem Konakovića i NiP-a.

Izetbegović je podsjetio da ga je Konaković navodno izazvao na javnu raspravu „jedan na jedan“, ali je poručio da predsjednici velikih stranaka u svijetu ne vode ovakve debate sa liderima manjih stranaka. Izetbegović je, pritom, dodao:

„Naročito to ne rade kada su predsjednici takvih stranaka evidentirani u Europolovoj shemi kao saradnici narko-kartela, opterećeni aferama o neregularnim diplomama i kada redovno gube sudske sporove zbog kleveta.“

Lider SDA naglasio je da je ipak spreman na debatu, ali pod uslovom da Konaković izađe „na crtu“ i kandiduje se za poziciju člana Predsjedništva BiH, kako bi imao legitimitet da raspravlja sa predsjednikom najjače političke stranke u zemlji.

Izetbegović je tokom obraćanja podsjetio i na tvrdnje o „trojki“ i navodnim političkim trgovinama sa SNSD-om i HDZ-om, te optužio Konakovića da je glasom u Vijeću ministara presudno utjecao na odluke poput isporuke 100 miliona KM Dodiku.

S druge strane, Konaković nije štedio kritike na račun Izetbegovića. Poručio je da lider SDA svakodnevno govori o predsjedniku „male stranke“, a uporno izbjegava javne debate. Također je optužio Izetbegovića da je uništio koalicione kapacitete SDA, favorizirao kriminalce i jačao Dodika i Čovića, te da je BiH pod njegovim vodstvom postala zemlja sa najvećom stopom korupcije i odlivom ljudi.

Konaković je naglasio da će NiP podržati kandidata za člana Predsjedništva BiH koji najbolje zastupa interese države, pozivajući se na primjer Denisa Bećirovića, te istakao da će u toj borbi jasno pokazati ko je „bolje pregovarao i štiti interese građana“.

(MONDO)