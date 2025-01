Bakir Izetbegović prizivao bonska ovlaštenja: "Podržaćemo sve smjene, ali nećemo u vlast, Dodik me pitao za zdravlje"

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović rekao je da SDA neće ući u vlast sa SNSD-om i HDZ-om na nivou BiH, ali da će podržati svaku smjenu. On smatra da HDZ neće prekinuti saradnju sa SNSD-om i da sada slijedi nejasno stanje političke krize sve do izbora 2026. godine

Izetbegović smatra da je Trojka (NIP, SDP i Naša stranka) u raskid koalicije sa SNSD-om ušla zbog izbora 2026. godine

"Zašto su dali sve šta su dali SNSD-u. I sad kad kažu da će ih izbaciti iz vlasti, pa oni su već 90% pozicija dali koje više ne mogu da vrate. Čitavu strukturu su omogućili SNSD-u i HDZ-u, pojačanu infrastrukturu državnu, kakvu oni nisu imali prije. A zašto sada? Pa, zato što se već vide izbori 2026. I potrebna im je prepirka sa SNSD-om. Dakle, sad su im potrebni politički poeni", rekao je Izetbegović u intervjuu za Federalnu (pogledajte OVDJE).

Lider SDA kaže da će ova stranka podržati smjene kadrova SNSD-a, ali i druge smjene.

"Sve što dođe na smjenu će SDA podržati. Jer su proizveli jedno živo blato u kojem se i oni i mi i narod davimo. Krajnje je vrijeme da se ta stvar prekida. SDA će, dakle, da glasa za sve smjene. I da inicira smjene...Mislim, uz pomoć SDA vjerovatno će dio toga biti izbačeno gore na samom vrhu. Ovo što je po dubini, što je možda i važnije, će ostati...Ja ne vidim da tu Trojka išta može. Bez SDA ne bi bio smijenjen ni Radmanović, ni Nešić. Dalje, vidjeli smo kada su bile smjene, hvala Bogu, uspješno urađene u komisijama zajedničkim dva doma Parlamentarne skupštine BiH. Dakle, suzdržan je bio predstavnik NiP-a, gospodin Ademović. SDA je to iznijela. Dakle, ne može Trojka ništa bez međunarodne zajednice, bez SDA, bez toga da im se pomaže u tim stvarima, a mi hoćemo pomoći da se sve u toj truloj strukturi - mijenja."

O RAZGOVORIMA SA DODIKOM I ČOVIĆEM "Dodik je meni čestitao Novu godinu, raspitali smo se za zdravlje - Dodik je imao ozbiljnu operaciju, ja manje ozbiljan zahvat. I očigledno želi da otvori komunikaciju. Da možda pošalje poruku i drugoj strani - Trojki, da ima kanal i sa mnom. Znate, ko mi čestita Novu godinu, dobit će od mene čestitku, ko je personalno, pitaću ga za zdravlje i to bi bilo sve", rekao je Izetbegović o razgovoru s Dodikom. Tvrdi da uopšte nije bilo priče o smjenama u institucijama, a da se već godinama nije čuo sa Draganom Čovićem.

Izetbegović je kritikovao Konakovića da je čovjek koji mijenja stavove i da je prevrtljiv političar koji nikada nije ni trebao doći na poziciju koju je zauzeo. Poručuje da SDA neće ući u vlast, a ne vjeruje ni da će HDZ prekinuti koaliciju sa SNSD-om.

"Mi možemo samo učestvovati u tome da se to sve skloni i poruši i da se onda gradi iznova. Hoće li HDZ u ovom momentu prekinuti koaliciju sa SNSD-om zbog stavova Trojke? Neće. Dakle, nisu glasali čak ni za smjenu Nešića. A Dodik nije glasao za smjenu Galića. Oni podržavaju jedni druge, čak i na takvim stvarima. Čović se može izmaknuti Dodiku, ako ovaj bude zbilja padao. Ako se dese presude, ako se dese sankcije, ako se dese bonske ovlasti koje ga uklanjaju iz politike, tad će se gospodin Čović mijenjati", smatra on.

Izetbegović kaže da je SDA najjača i najbrže rastuća stranka u BiH, ali da su šanse da SDA "preuzme procese" skoro nikakve prije 2026. godine." Za opouziciju u RS je rekao da oni mogu biti alternativa (SNSD-u), ali tek za godinu i po dana.

Što se tiče mogućnosti blokada u Domu naroda, Izetbegović ih očekuje, ali je pozvao i na novo nametanje od strane OHR-a kako bi bio promijenjen način odlučivanja.

"Dakle, međunarodna zajednica je davno trebala koristiti bonske ovlasti da zaustavlja neke stvari. Sad kad su se kola zakotrljala, kad su dobili zamah, teško je to zaustavljati. Ali prije ili kasnije će se mora suprotstaviti. Inače će stvari da odu u krizu i možda u sukobe. Prema tome, ja očekujem, kroz čitavu ovu godinu da se nastave blokade. Da se dovedu stvari do toga da u Domu naroda SNSD napušta sjednice. Bez trojice ne ide. I da na kraju krajeva, povuku se bonske ovlasti i da se ta stvar mijenja. Da ne bude više trojica, dovoljna su dvojica ili već kako se odluči. Da se nađe način da se deblokira. I rad Ustavnog suda, nije blokiran, ali moraju se ljudi natjerati da rade svoj posao. Republika Srpska je dužna da imenuje sudije. Dužni su da dođu u Dom naroda. I očekujem konačno da dođe do odlučnosti međunarodne zajednice i pravosuđa. Dakle, da ne bismo imali veće probleme. I ovako su dopustili da problemi narastu enormno".

