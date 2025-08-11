Trojka s ambasadorima Kvinte o prijetnjama iz Rusije

Predstavnici stranaka Trojke (SDP BiH, NiP i NS) sastali su se danas u zgradi Parlamenta BiH s ambasadorima Kvinte, a kako je navedeno, razlog sastanka su “prijetnje koje su stigle iz Rusije zbog pravosnažne presude Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske”.
Nakon sastanka medijima su se obratili Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova i lider Naroda i Pravde, te Sabina Ćudić, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković rekao je nakon sastanka predstavnika Trojke sa ambasadorima Kvinte i SAD-a da se nijedna prijetnja Bosni i Hercegovini ne smije shvatiti olako, ali da je važno izbjegavati konfliktne situacije i jačati institucije koje mogu adekvatno odgovoriti.
Kako je istakao, institucije su u posljednjem periodu reagovale bolje nego ranije, a Dodik i njegova politika su “prvi put u ćošku”, zbog čega postoji bojazan od njihovih narednih poteza.
Dodao je da je ambasadorima prenio zabrinutost zbog prijetnji iz Ruske Federacije i njihovog djelovanja u saradnji sa Kinom, uz podršku Srbije i Mađarske, te da su se ambasadori odazvali pozivu i tokom godišnjih odmora.
“Situaciju pomno pratimo i spremni smo na sve scenarije, a nadamo se najboljem”, poručio je Konaković, naglasivši da Trojka neće dozvoliti zloupotrebu etničke pripadnosti za prikrivanje nezakonitih djela političara.
Ćudićeva je istakla da su na sastanku razgovarali o političkoj situaciji bezbjednosnim, unutrašnjim i vanjskim izazovima BiH i regiona.
