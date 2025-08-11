logo
Trojka s ambasadorima Kvinte o prijetnjama iz Rusije

Autor Nikolina Damjanić
0

Predstavnici stranaka Trojke (SDP BiH, NiP i NS) sastali su se danas u zgradi Parlamenta BiH s ambasadorima Kvinte, a kako je navedeno, razlog sastanka su “prijetnje koje su stigle iz Rusije zbog pravosnažne presude Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske”.

trojka.JPG Izvor: YouTube sceenshot

Nakon sastanka medijima su se obratili Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova i lider Naroda i Pravde, te Sabina Ćudić, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković rekao je nakon sastanka predstavnika Trojke sa ambasadorima Kvinte i SAD-a da se nijedna prijetnja Bosni i Hercegovini ne smije shvatiti olako, ali da je važno izbjegavati konfliktne situacije i jačati institucije koje mogu adekvatno odgovoriti.

Kako je istakao, institucije su u posljednjem periodu reagovale bolje nego ranije, a Dodik i njegova politika su “prvi put u ćošku”, zbog čega postoji bojazan od njihovih narednih poteza.

Dodao je da je ambasadorima prenio zabrinutost zbog prijetnji iz Ruske Federacije i njihovog djelovanja u saradnji sa Kinom, uz podršku Srbije i Mađarske, te da su se ambasadori odazvali pozivu i tokom godišnjih odmora.

“Situaciju pomno pratimo i spremni smo na sve scenarije, a nadamo se najboljem”, poručio je Konaković, naglasivši da Trojka neće dozvoliti zloupotrebu etničke pripadnosti za prikrivanje nezakonitih djela političara.

Ćudićeva je istakla da su na sastanku razgovarali o političkoj situaciji bezbjednosnim, unutrašnjim i vanjskim izazovima BiH i regiona.

(MONDO)

