Izetbegović o stanju u BiH: "U živom smo blatu", SDA neće u vlast u ovakvim okolnostima

Bakir Izetbegović, predsjednik SDA zatražio je danas od Vlade Federacije BiH da "prestane odlagati i da u proceduru konačno upute set fiskalnih zakona".

Izvor: Vedran Ševčuk /MONDO

"Upravo nam je premijer Lendo iz Srednjobosanskog kantona kazao da je tamo ogroman broj ljudi dobio otkaze. Zahvaljujući ovakvom neodgovornom odnosu federalne Vlade. Podržavamo prava radnika na neradni dan u sedmici", poručio je Izetbegović na konferenciji za medije povodom aktuelne političke situacije u BiH.

"Da li je to nedjelja ili neki drugi dan, to se da urediti tako da svaki radnik ima jedan neradni dan u sedmici. Međutim, dok god na čitavoj teritoriji BiH nedjelja nije neradni dan, to ne treba biti na silu niti u Federaciji BiH. Tako da tražimo da Vlada Federacije svim opštinama, a prije svega onima koje dijele entitetsku liniju sa RS, jer dolazi do preljevanja ljudi i preljevanja novca u RS, dopusti da nedjelja ne bude neradni dan", rekao je Izetbegović.

Naveo je da "SDA traži da se imenovanja Upravnog odbora Federalne televizije, Ustavnog suda FBiH i Nezavisnog policijskog odbora ne vrše dok se Radna grupa Parlamenta FBiH i komisija za imenovanja u oba parlamentarna doma ne popune članovima iz reda bošnjačkog naroda, odnosno iz Kuba Bošnjaka".

"Dakle, prije nego se krene s tim procesima, da se popune radne grupe Parlamenta Federacije i Komisije za imenovanja u kojima ovome času nema predstavnika Bošnjaka. Očekujemo od visokog predstavnika Kristijana Šmita da žurno, hitno, donese Zakon o državnoj imovini BiH ili da izmijeni, što smatramo realnijim, postojeću odluku OHR-a, koja je faktički zaustavila u velikoj mjeri život u BiH", naveo je Izetbegović.

Dodao je da "investicije kroz zaustavljanje i raspolaganje državnom imovinom. Trenutna odluka zaista zaustavlja investicije i privredni razvoj kompletne zemlje i postaje sve teža za lokalni nivo vlasti".

"Također tražimo da se hitno u parlamentarnu proceduru vrati prijedlog izmjena i dopuna krivičnog zakona Federacije kojim se predviđaju strožije kazne za počinitelje krivičnog djela nasilja u porodici. Ne znamo šta su razlozi za ovako odlaganje, na ovome se insistira godinu dana, dakle, krajnje je vrijeme da se to uradi", naveo je on.

Na pitanje o mogućem ulasku SDA u vlast u trenutnim okolnostima, Izetbegović je rekao:

"Prije svega, i kada je u pitanju organ zakonodavne vlasti, izvršne, što se tiče SDA, ona za sada neće podržati nova imenovanja. Tu ćemo da se dogovaramo. A, SDA može ući u vlast isključivo na svim nivoima vlasti, dakle i na državnom i na federalnom nivou. I isključivo u izmijenjenim okolnostima, u izmijenjenom odnosu glavnih aktera, u odnosu na BiH, njen evropski put i NATO put i tako dalje. U ovoj konstalaciji odnosa i u ovoj atmosferi ćemo dopustiti ovima koji su tu atmosferu napravili i ovakve odnose da završe svoje mandate. Mi nismo zainteresirani za ulazak u političko okruženje koje je trenutno haotično i nefunkcionalno", dodao je on.

Komentarisao je i izjavu Dragana Čovića, lidera HDZ-a BiH, da je "greška što su umjesto SDA izabrali Trojku za koaliciju".

"Dragan Čović je rekao nešto veoma iskreno ovih dana, da li je to bilo jučer ili prekjučer, dakle, da je počinjena ogromna greška koju HDZ više neće počiniti. I to u konkretnom odnosu na SDA. Vrlo iskrene, vrlo precizne i istinite riječi kazane, pritom je čak kazao i novinarima prisutnim, pa prisustvovali ste, gledali ste to i vi ste šutili. Dakle, kao da su oni suodgovorni što se nismo suprotstavljali", naveo je Izetbegović.

Dotakao se i implementacije planova Savjeta ministara BiH.

"Pazite, Vijeće ministara prije dvije godine je napravilo ambiciozan plan, predstavljali ga javnosti. Dakle, nakon dvije godine, nakon pola mandata, oni nisu izvršili manje od 50 posto, nego manje od 5 posto onoga što su planirali. To Vijeće ministara bi trebalo samo da da ostavke. Mi imamo ministra koji je u zatvoru, imamo ministra koji je osuđen, pred sudom, imamo ministra koji je dokumentovan u SKY aplikaciji za odnose i komunikaciju sa kriminalnim miljeom, sa narkodilerima. Ne može nam ni biti bolje sa takvim ministrima i u Federaciji, na kraju krajeva, ne samo na državnom nivou. Nismo ni očekivali ništa bolje. SDA je cijelo vrijeme upozoravala i, kao što rekoh, nalazimo se u živom blatu", poručio je Izetbegović.

(Avaz)