U Beogradu održan rakija fest: Upućena inicijativa za Svjetski dan šljivovice

U Beogradu je danas održan 18. Beogradski rakija fest sa kojeg je upućena inicijativa da se proglasi Svjetski dan šljivovice.

Savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Veljko Jovanović izjavio je da je na sjednici grupacije proizvođača rakije i alkoholnih pića, održanoj tokom festivala, potekla inicijativa brendiranja šljivovice i rakije kao nacionalnog i regionalnog brenda i smatra da su šanse za proglašenje velike.

On je podsjetio da je na listi svjetske nematerijalne baštine Unesko upisana šljivovica, odnosno tehnologija proizvodnje i znanja, te istakao da je Balkan region odakle bi trebalo da krene brendiranje rakije na tržištima gdje to piće još nije prepoznato.

Jovanović je dodao da je u Srbiji registrovano više od 1.000 proizvođača rakije, čiji broj raste.



Direktor Privredne komore Srbije za region Užice Ana Lapčević rekla je da su na festivalu ocjenjivali različite uzorke rakije nabavljenih u prometu.



"To je rakija sa polica prodavnica, iz šankova u ugostiteljskim objektima. To je ono što zaista daje pravu sliku o tome šta pijemo. Na ocenjivanju je ovaj put bilo nešto više od 40 uzoraka i zaista su svi bili sjajni", navela je Lapčevićeva.



Ona je ocijenila da je šljiva, kao voće, sirovina koja daje najkompleksnije i jako alkoholno piće u kategoriji voćnih rakija.



"To mjesto šljiva nikad neće izgubiti, ali, naravno, naši proizvođači destilerije rade i sa drugim voćnim vrstama i kvalitet u svim podvrstama voćnih rakija je odličan. Tu je prisutan stalni napredak, tako da će svakako i pomaka u kvalitetu i dalje biti", rekla je Lapčević.

Rakija fest okupio je više od 30 destilerija i proizvođača opreme za proizvodnju rakije.

