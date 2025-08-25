logo
Ne ide u dnevni red: Komšić i Bećirović odbili prijedlog Cvijanovićeve za nominaciju Trampa za Nobelovu nagradu 1

Ne ide u dnevni red: Komšić i Bećirović odbili prijedlog Cvijanovićeve za nominaciju Trampa za Nobelovu nagradu

Autor Dragana Božić
1

Članovi Predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić odbili su da se uvrsti u dnevni red današnje sjednice inicijativa srpskog člana Željke Cvijanović da se predsjednik SAD Donald Trampa nominuje za Nobelovu nagradu za mir.

Komšić i Bećirović odbili prijedlog Cvijanovićeve za nominaciju Trampa za Nobelovu nagradu Izvor: Srna/Bernard Milošević

Cvijanović je bila za uvrštavanje u dnevni red, a Komšić i Bećirović su bili uzdržani, što je bilo dovoljno da se inicijativa srpskog člana ne uvrsti u dnevni red.

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je inicijativu Predsjedništvu BiH da predsjednika SAD Donalda Trampa nominuje za Nobelovu nagradu za mir.

U obrazloženju ove inicijative, Cvijanović je istakla da je tokom svog drugog mandata predsjednik Tramp svojim diplomatskim angažmanom i ličnim autoritetom ostvario rezultate koji su ostavili značajan trag u međunarodnim odnosima i značajno doprinijeli stabilizaciji brojnih svjetskih kriza. 

"Jasno je da su diplomatski napori predsjednika Trampa dali vidljive i opipljive rezultate u različitim dijelovima svijeta, od Evrope, preko Afrike do Azije i Bliskog istoka. Naporima predsjednika Trampa je značajno unaprijeđena globalna bezbjednost i sigurnost", navedeno je u inicijativi srpskog člana Predsjedništva.

U skladu sa tim, Cvijanovićeva je istakla da vjeruje da je opravdano da Predsjedništvo BiH na današnjoj 25. redovnoj sjednici razmotri pomenutu tačku dnevnog reda i donese odluku o zvaničnoj nominaciji predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.

(Mondo)

Još iz INFO

Komentari 1

zole

Ovo troje ko rogovi u vreći,ni o čemu se ne mogu usaglasiti

