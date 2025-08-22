Cvijanovićeva uputila inicijativu Predsjedništvu BiH: Tramp da se nominuje za Nobelovu nagradu za mir

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je inicijativu Predsjedništvu BiH da se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nominuje za Nobelovu nagradu za mir.

U obrazloženju ove inicijative, Cvijanović je istakla da je tokom svog drugog mandata predsjednik Donald Tramp svojim diplomatskim angažmanom i ličnim autoritetom ostvario rezultate koji su ostavili značajan trag u međunarodnim odnosima i značajno doprinijeli stabilizaciji brojnih svjetskih kriza.

"Cijeneći njegove napore i dostignuća u oblasti mira, smatram opravdanim i zasluženim da Predsjedništvo BiH donese odluku da se Njegova ekselencija predsjednik Donald J. Tramp predloži za Nobelovu nagradu za mir", navedeno je u inicijativi srpskog člana Predsjedništva.

Ona je istakla da je predsjednik Tramp, u kratkom periodu od stupanja na dužnost 47. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, proaktivnim djelovanjem doprinio zaustavljanju više oružanih sukoba i rješavanju ozbiljnih bezbjednosnih kriza.

"Postignuti mirovni sporazum između Jermenije i Azerbejdžana, zaključen u avgustu u Bijeloj kući, označio je kraj dugogodišnjeg konflikta u Južnom Kavkazu i otvorio perspektivu nove ere regionalne saradnje i bezbjednosti.

Takođe, vidljiv je njegov angažman u Aziji, gdje je upravo kroz diplomatske napore administracije SAD na čelu sa predsjednikom Trampom, okončan sukob između Indije i Pakistana, kao i između Tajlanda i Kambodže. Ostvareno primirje u Jemenu, zaključeno u maju ove godine, omogućilo je zaustavljanje eskalacije u regionu Crvenog mora i stvaranje uslova za humanitarne aktivnosti.

Naporima predsjednika Trampa, u junu ove godine potpisivanjem mirovnog sporazuma u Vašingtonu zaustavljen je sukob između Ruande i DR Konga, što svjedoči o globalnom karakteru aktivnosti američkog predsjednika u interesu mira", istakla je srpski član Predsjedništva.

Cvijanović je naglasila i nezaobilaznu ulogu predsjednika Trampa u naporima za postizanje mira u Evropi, te mirovne inicijative i inovativni pristup na Bliskom istoku, usmjeren na sprečavanje šire eskalacije u regionu kroz kontakte sa Izraelom, Iranom i Palestinom koje su doprinijele jačanju izgleda za stabilnost jednog od bezbjednosno najizazovnijih regiona u svijetu.

"Jasno je da su diplomatski napori predsjednika Trampa dali vidljive i opipljive rezultate u različitim dijelovima svijeta, od Evrope, preko Afrike do Azije i Bliskog istoka. Naporima predsjednika Trampa je značajno unaprijeđena globalna bezbjednost i sigurnost.

U skladu sa navedenim vjerujem da je opravdano da Predsjedništvo BiH na 25. redovnoj sjednici razmotri pomenutu tačku dnevnog reda i donese odluku o zvaničnoj nominaciji NJegove ekselencije Donalda J. Trampa, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, za Nobelovu nagradu za mir", navedeno je u inicijativi srpskog člana Predsjedništva.

Redovna sjednica Predsjedništva BiH zakazana je ponedjeljak, 25. avgusta, s početkom u 15.00 časova.

