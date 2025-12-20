Sociolog Vasić upozorava: Pirotehnika predstavlja ozbiljan rizik za djecu, roditelji dužni da se pozabave njima

Nekontrolisana upotreba pirotehnike predstavlja ozbiljan rizik za djecu jer može izazvati povrede, ali i dugoročne posljedice po ponašanje s obzirom na to da se stvara utisak da je rizično djelovanje dozvoljeno, upozorava sociolog Vladimir Vasić.

Izvor: Jelena Popović/Srna

Vasić je izjavio da je neodgovorna upotreba pirotehnike među djecom posljedica nekontrolisane slobode i nedovoljnog angažmana roditelja.

On je rekao da se djeca danas smatraju slobodnom da rade šta žele, ali da ta sloboda za njih može da bude opasna.

"Takvi trendovi mogu proizvesti dugoročne društvene probleme", upozorio je Vasić.

On je napomenuo da se roditelji moraju baviti djecom i više razgovarati sa njima, s obzirom na to da pretjerani uticaj društvenih mreža i internet grupa potiskuju roditeljsku ulogu i stručni nadzor.

"Roditelji moraju biti prvi koji se bave djecom", naglasio je Vasić.

Komentarišući nedavne dojave o bombama u osnovnim školama u Republici Srpskoj, Vasić je naglasio da se takvi postupci ne smiju tretirati kao šala, te da odgovor sistema mora biti ozbiljan.

Prema njegovim riječima, blag ili neadekvatan odgovor sistema može podstaći nova kršenja zakona zbog čega je neophodno utvrditi odgovornost i spriječiti da ovakvi događaji prerastu u veće bezbjednosne prijetnje.