logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sociolog Vasić upozorava: Pirotehnika predstavlja ozbiljan rizik za djecu, roditelji dužni da se pozabave njima

Sociolog Vasić upozorava: Pirotehnika predstavlja ozbiljan rizik za djecu, roditelji dužni da se pozabave njima

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Nekontrolisana upotreba pirotehnike predstavlja ozbiljan rizik za djecu jer može izazvati povrede, ali i dugoročne posljedice po ponašanje s obzirom na to da se stvara utisak da je rizično djelovanje dozvoljeno, upozorava sociolog Vladimir Vasić.

Vladimir Vasić Izvor: Jelena Popović/Srna

Vasić je izjavio da je neodgovorna upotreba pirotehnike među djecom posljedica nekontrolisane slobode i nedovoljnog angažmana roditelja.

On je rekao da se djeca danas smatraju slobodnom da rade šta žele, ali da ta sloboda za njih može da bude opasna.

"Takvi trendovi mogu proizvesti dugoročne društvene probleme", upozorio je Vasić.

On je napomenuo da se roditelji moraju baviti djecom i više razgovarati sa njima, s obzirom na to da pretjerani uticaj društvenih mreža i internet grupa potiskuju roditeljsku ulogu i stručni nadzor.

"Roditelji moraju biti prvi koji se bave djecom", naglasio je Vasić.

Komentarišući nedavne dojave o bombama u osnovnim školama u Republici Srpskoj, Vasić je naglasio da se takvi postupci ne smiju tretirati kao šala, te da odgovor sistema mora biti ozbiljan.

Prema njegovim riječima, blag ili neadekvatan odgovor sistema može podstaći nova kršenja zakona zbog čega je neophodno utvrditi odgovornost i spriječiti da ovakvi događaji prerastu u veće bezbjednosne prijetnje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

petarde opasnost sociolog

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ