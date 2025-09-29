logo
Cvijanović: Naša kampanja biće žestoka, baš kao i pobjeda

Autor Dragana Božić
0

SNSD je snažan, jedinstven i spremniji nego ikada da, na čelu sa predsjednikom Miloradom Dodikom, nastavi braniti Republiku Srpsku i njene interese, rekla je potpredsjednik stranke Željka Cvijanović.

Cvijanovićeva o izborima Izvor: Mondo/Slaven Petković

"Naša kampanja biće žestoka u odbrani mandata koji nam je narod dao na izborima, a strani birokrata, bez ikakvog ovlašćenja u domaćem ili međunarodnom pravu, nastojao oduzeti. Takva će biti i naša pobjeda - snažna potvrda pobjednika", napisala je Cvijanovićeva na Iksu.

Ona je dodala da su i Republika Srpska i SNSD za to spremni.

Podsjećamo, SNSD je na današnjoj sjednici Glavnog odbora odlučio da ova stranka učestvuje na prijevremenim izborima za predsjednika RS.

(Mondo)

