Pala odluka: SNSD izlazi na prijevremene izbore (VIDEO)

SNSD će učestvovati na prijevremenim izborima za predsjednika RS, odlučeno je danas na sjednici Glavnog odbora ove stranke u Banjaluci.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obrazložio je ovu odluku time da SNSD treba izaći na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske da bi se spriječio pokušaj devastacije i destabilizacije Srpske.

"SNSD što prije treba da u Narodnoj skupštini Republike Srpske predloži odluku da bude izabran vršilac dužnosti predsjednika Srpske do prijevremenih izbora, a možda i duže", rekao je Dodik u obraćanju na sjednici u Banjaluci.

On je istakao da je ohrabren činjenicom da su svi odbori SNSD-a u lokalnim zajednicama jednoglasni u stavu da treba izaći na prijevremene izbore.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će ta stranka ime kandidata za predsjednika Republike Srpske saopštiti nakon konsultacija sa koalicionim partnerima.

Dodik je naveo da ne postoji potreba za žurbu kada je riječ o saopštavanju imena kandidata SNSD-a, te dodao da ta stranka već ima prijedlog za kandidata za predsjednika Srpske.

"Danas će se SNSD prijaviti na izbore, ali i dalje mislim da ne postoji nijedan razlog za održavanje tih izbora, osim trule volje stranca i političkog Sarajeva, a i opozicije koja je potrčala da razgovara sa (Krisitjanom) Šmitom i `Trojkom` u Sarajevu, a ne sa svojim narodom ovdje", rekao je Dodik na konferenciji za novinare nakon sjednice Glavnog odbora SNSD-a u Banjaluci.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je odlučan da nastavi da se kao predsjednik SNSD-a bori za politike ove stranke koje su do sada uspješno branile Republiku Srpsku.

Dodik je istakao da su ove politike pokazale da on i SNSD nisu vodili računa o ličnom i političkom komoditetu.

"Branili smo imovinu Republike Srpske i njen status u strukturama odlučivanja, branili smo ono što je stvoreno 1992. i ne želimo da to izgubimo", rekao je Dodik na konferenciji za novinare poslije sjednice Glavnog odbora stranke.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku da prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske budu održani 23. novembra ove godine.

Prethodno je CIK BiH oduzela mandat predsjednika Republike Srpske Miloradu Dodiku, pošto je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od godinu dana i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije, zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 24. septembra izmjene zaključka donesenog na sjednici 22. avgusta, prema kojem sve stranke sa sjedištem u Republici Srpskoj samostalno odlučuju o svom učešću na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

(Mondo)