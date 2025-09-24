NSRS usvojila izmijenjene zaključke: Stranke mogu na izbore, od Dodika se “ne zahtijeva” da bude predsjednik

Narodna skupština RS usvojila je večeras zaključke kojima se, za razliku od onih koji su usvojili na posebnoj sjednici u avgustu ove godine daje mogućnost strankama da samostalno odlučuju o izlasku na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

Poslanici su tokom višesatne rasprave” zauzimali stav u vezi odluke Centralne izborne komisije BiH (CIK) da raspiše prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske”.

Prije mjesec dana, 22. avgusta ove godine, skupština Srpske usvojila je zaključke kojim su odbacili mogućnost provođenja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i zahtijevala je od svih političkih faktora u Republici Srpskoj, političkih partija i pojedinaca da se ne prijavljuju na eventualne prijevremene izbore za predsjednika Republike.

Ti zaključci su izmijenjeni.

Poništeni su zaključci koji su na prethodnom zasjedanju u avgustu ove godine bili pod tačkama šest, sedam i osam, a koje je privremenom mjerom osporio Ustavni sud BiH.

Među njima, poništen je raniji zahtjev Narodne skupštine RS da Milorad Dodik “nastavi obavljati funkciju predsjednika Republike Srpske u punom kapacitetu”.

Izbačena je i tačka kojom NSRS “zahtijeva od svih političkih faktora u Republici Srpskoj, političkih partija i pojedinaca da se ne prijavljuju na prijevremene izbore za predsjednika Republike.”

Izbrisana je i kvalifikacija da bi “izlazak na izbore predstavljao narušavanje ustavne ravnoteže i poništavanje RS”.

Poslanik Ramiz Salkić (SDA) podsjetio je da su na sjednici prije mjesec dana, “na linč” nailazili svi oni koji su tvrdili da će biti prijevremenih izbora u RS na kojima će svi učestvovati, uprkos tadašnjim statovima poslanika vladajuće koalicije.

“Na toj sjednici usvojeni su zaključci, a onda je Ustavni sud BiH tačke 6,7 i 8 stavio van snage privremenom mjerom, što ne znači da su ostale tačke ispravne i da neće biti osporene kada bude raspravljano u meritumu. Ova današnja sjednica služi da se ispoštuje odluka Ustavnog suda BiH i to je lijepo”, rekao je Salkić.

Poslanik Liste za pravdu i red Zaga Grahovac navela je da su poslanici vladajuće koalicije na posebnoj sjednici 22. avgusta “htjeli pokazati zube kroz radikalne zaključke”.

Grahovac je ocijenila da je sve bilo politički blef, da ne postoji strategija nego se impsovizuje.

Šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica je u završnoj riječi rekao da opozicija ne može vidjeti strateški i širu sliku i da nisu htjeli da zajednički bojkotuju izbore.

“Ako se mi budemo prijavili, to će biti da testiramo narodnu volju i da ne ispadne da se povlačimo pod pritiskom i da pokažemo da smo spremni i na žrtvu ali da Republiku Srpsku ne dovedemo u opasnost”, istakao je Mazalica.

