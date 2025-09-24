Narodna skupština RS danas odlučuje o izlasku na prijevremene izbore za predsjednika Srpske

Poslanici Narodne skupštine RS danas će, na posebnoj sjednici koja je počela u Banjaluci, zauzeti stav u vezi odluke Centralne izborne komisije BiH (CIK) da raspiše prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U uvodnoj riječi poslanicima će se obratiti šef Kluba SNSD-a Srđan Mazalica.

Prije mjesec dana, 22. avgusta ove godine, skupština Srpske usvojila je zaključke kojim su odbacili je mogućnost provođenja prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske i zahtijevala je od svih političkih faktora u Republici Srpskoj, političkih partija i pojedinaca da se ne prijavljuju na eventualne prijevremene izbore za predsjednika Republike.

Narodna skupština je tada konstatovala da bi prijava i izlazak na takve izbore predstavljali kršenje stavova Narodne skupštine, narušavanje ustavne ravnoteže i poništavanje Republike Srpske kao strane u Dejtonskom mirovnom sporazumu.

Uoči današnje sjednice, rukovodstvo RS ima drugačiji stav, a predsjednik NSRS Nenad Stevandić to objašnjava činjenicom da je ranije odlučivano “kada prijevremeni izbori nisu bili raspisani”.

“Prijevremeni izbori su sada raspisani, to je nova situacija”, izjavio je juče Stevandić.

On je podsjetio da se, od opozicije, jedino PDP držao stava da neće izaći na prijevremene izbore, a da u “SDS traje borba ko će biti kandidat”, te na izjavu iz CIK-a BiH da bi se, hipotetički, predsjednik RS mogao izabrati i glasovima sa biračkih mjesta u FBiH.

Dodao je i da NSRS ne može da šalje političke poruke, nego da donosi odluke, koliko god to bilo “ugodno ili ne”. On smatra da je mandat predsjednika RS “vlasništvo SNSD-a” i da ne smije da se dozvoili da u Republici Srpskoj upravlja onaj ko nema podršku naroda.

CIK BiH je donio odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS nakon oduzimanja mandata Miloradu Dodiku kojeg je Sud BiH pravosnažno osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije.

Na dnevnom redu današnje sjednice je i odluka o razrješenju potpredsjednika NSRS Mirsada Duratovića, izbor novog potpredsjednika iz reda bošnjačkog naroda, te izbor potpredsjednika Vlade RS.

