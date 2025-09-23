"Pogazili odluke NSRS": Vukanović tvrdi da je vlast ponovo kapitulirala

"Potrebno je bilo samo da prođe nekoliko sedmica pa da režim ponovo klekne i kapitulira, pogazi odluke i Zaključke koje su predložili i usvojili prije dvadesetak dana", izjavio je predsjednik Liste za pravdu i red i poslanik u NSRS Nebojša Vukanović.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vukanović kaže da će vladajuća koalicija izaći na uzbore, iako su, kako kaže, do juče tvrdili da će spriječiti održavanje prijevremenih izbora.

“Potrebno je bilo samo da prođe nekoliko sedmica pa da režim ponovo klekne i kapitulira, pogazi odluke i Zaključke koje su predložili i usvojili prije dvadesetak dana, podviju rep i ponovo zakažu Posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj planiraju usvojiti nove Zaključke, kojim se gaze oni koji su doneseni prije par sedmica, i izađu na vanredne predsjedničke izbore, iako su do juče utvrdili da će svim silama spriječiti održavanje izbora”, naveo je Vukanović.

Sada su došli na stavove koje je Lista za pravdu i red imala od prvog dana, da se mora izaći na izbore, kaže Vukanović.

“Uz režim najveći gubitnik svakako je Draško Stanivuković koji je sada doživio potpuni potop i fijasko jer je jasno da će svi, osim njega, biti za izlazak na izbore”, izjavio je Vukanović.

On je na svom blogu podijelio materijal koji su kako je istakao “Dodik i Stevandić spremili poslanicima skrivajući se iza skupštinske većine, koja je navodno predlagač dnevnog reda i skupštinskog materijala koji nam je ponovo došao nepotpisan”.

Podsjećamo, sutra u 14 sati biće održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu su tri ključne tačke: razrješenje potpredsjednika NSRS Mirsada Duratovića, izbor novog potpredsjednika iz reda bošnjačkog naroda i izbor potpredsjednika Vlade RS.

Glavna tema biće odluka Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS, nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat zbog presude Suda BiH.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić podsjetio je da je Skupština u avgustu odbacila mogućnost održavanja izbora, ali sada, pošto su oni i formalno raspisani, poslanici moraju zauzeti stav. Stevandić je naglasio da je mandat predsjednika RS „vlasništvo SNSD-a“ i da ne smije doći do situacije da o izboru odlučuju biračka mjesta u FBiH.

(Mondo)