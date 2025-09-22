Pranjić: Ulazimo u izuzetno napet period, kraj krize se ne nazire

Potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić, koji je preuzeo predsjednička ovlašćenja nakon što je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat Miloradu Dodiku, ocijenio je da slijedi izuzetno napet politički period i upozorio na opasnost od duboke ekonomske krize.

Izvor: Kabinet predsjednika RS

Pranjić je istakao da je zbog delikatne situacije i brojnih reakcija na presudu Suda BiH nastao "pravni vakuum".

"Ustavna obaveza svih nas koji obavljamo neke funkcije je da očuvamo kontinuitet vlasti radi izbjegavanja novih pravnih postupaka", poručio je Pranjić za "Dnevnik.hr".

On je naglasio da izabrani funkcioneri u Republici Srpskoj imaju jedinstven stav, definisan kroz zaključke Narodne skupštine RS, te da slijede politiku koju smatraju ispravnom.

"Sa naše strane se pokušava smiriti situacija i postići to da izađemo iz, rekao bih, vrlo duboke krize. Možemo reći da se kraj ne nazire, ali poziv da se situacija smiri ostaje. Niko iz Sarajeva ne treba da izaziva retoriku ili reakcije koje bi eventualno mogle poteći iz Banjaluke", rekao je Pranjić.

Osvrćući se na buduće korake, potpredsjednik Srpske je ukazao na veliku neizvjesnost do kraja godine.

"Vidjećemo sada šta će se dogoditi. Centralna izborna komisija je objavila datum prijevremenih izbora koji će se održati 23. novembra. Ostaje još da vidimo šta će se dogoditi na sjednici Ustavnog suda i kakva će odluka biti. Bojim se da ima još puno nepoznanica do kraja novembra", naveo je on.

Pranjić je zaključio upozorenjem da trenutna politička dešavanja vode ka ozbiljnim ekonomskim posljedicama.

"Ulazimo u vrlo napet period, a sve ovo nas vodi u duboku ekonomsku krizu koja će se osjetiti u nadolazećim godinama", zaključio je Pranjić.

Pranjićev potpis i Dodikova poruka

Podsjetimo, Davor Pranjić je prije nekoliko dana i formalno preuzeo ovlašćenja predsjednika potpisavši ukaz o izmjenama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, koji je objavljen u 81. izdanju "Službenog glasnika Republike Srpske".

Milorad Dodik, koji je više puta isticao da ne priznaje Sud BiH i njegove odluke, iskoristio je zakonsku mogućnost da pravosnažnu zatvorsku kaznu od godinu dana zamijeni novčanom, uplativši 36.500 KM, čime je presuda postala izvršena.

Gostujući juče u jutarnjem programu RTRS-a, Dodik je poručio da je on i dalje predsjednik izabran voljom naroda i da se protiv te volje ne može boriti sudskim odlukama. Objasnio je da potpredsjednik Pranjić potpisuje ukaze isključivo iz tehničkih razloga, kako bi se izbjegli novi pravni procesi.

"Da sam ja potpisao ukaz, oni bi rekli da ja kršim i tražili bi novi proces. U Sarajevu čekaju formalni razlog da bi me ponovo gurnuli u proces, tvrdeći da kršim odluke koje su nepravne", izjavio je Dodik.

(Mondo)