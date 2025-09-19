logo
Davor Pranjić preuzeo Dodikova ovlaštenja

Autor Nikolina Damjanić
0

Potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić potpisao je ukaz o izmjenama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, čime je i formalno preuzeo ovlaštenja Milorada Dodika, kojem je CIK BiH oduzeo mandat na osnovu presude Suda BiH.

Dodik prenio ovlaštenja na Pranjića Izvor: Kabinet predsjednika RS

Službeni glasnik Republike Srpske je danas objavio svoje 81. izdanje za 2025. godinu, a ono je posebno zanimljivo jer je Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima potpisao potpredsjednik RS, Davor Pranjić (HDZ).

Izvor: Screenshot

 Ukaze inače potpisuje predsjednik Republike Srpske. Milorad Dodik je ranije više puta isticao da ne priznaje Sud BiH i njegove odluke. Ipak, nakon što je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora, iskoristio je zakonsku mogućnost zamjene kazne i uplatio 36.500 KM kako bi izbjegao zatvor, čime je presuda postala izvršena.

(MONDO)

