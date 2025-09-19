Rukovodstvo Srpske na sutrašnjoj vojnoj paradi u Beogradu

Prisustvo na vojnoj paradi koja će sutra biti održana u Beogradu najavilo je kompletno rukovodstvo Srpske.

Naime, na paradi nazvanoj “Snaga jedinstva” prisustvovaće Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzeo mandat predsjednika RS, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, kao i svi članovi Vlade RS.

Dodik je rekao da će sutra prisustvovati događaju koji će, pred očima cijelog svijeta, pokazati silu srpskog jedinstva i moć naše vojske.

Podsjetio je na riječi admirala Kolčaka da je "Srbija jedna od najljepših i najhrabrijih stranica istorije čovječanstva, da je Srbija potpuno junaštvo".

"Takvu Srbiju će sutra svijet vidjeti. Ova parada nije samo vojni spektakl, ona je živa slika ekonomskog i međunarodnog jačanja Srbije, dokaz da naš narod zna da gradi, čuva i razvija svoju državu. Materijalno-tehnički napredak Vojske Srbije u posljednjih 10 godina čini svakog Srbina ponosnim", istakao je Dodik.

Сутра ћу присуствовати великој војној паради "Снага јединства" у Београду - догађају који ће, пред очима цијелог свијета, показати силу српског јединства и моћ наше војске.



On je naglasio da će zato sutrašnji dan biti dan ponosa, dan u kojem će svaka zastava, svaki stroj i svaka pjesma poručiti da je srpski narod naučio lekcije svoje istorije.

"Slika koja će obići svijet biće jasna opomena svima koji su ikada pomislili da srpskom narodu mogu da prirede novu "Oluju". Takva stradanja više nikada neće biti moguća", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, strategija odbrane koju je donijela Srbija, a koja je od izuzetnog značaja i za Republiku Srpsku, predstavlja zajedničku sigurnosnu kičmu i poruku svima da srpski narod, ma gdje živio, nikada više neće biti plijen za bilo čije osvajačke ili revizionističke ambicije.

"Ta strategija, zajedno sa Deklaracijom Svesrpskog sabora, jasno pokazuje da će srpski narod sam odlučivati o svojoj budućnosti i da će svaki napad na naš identitet naići na jedinstven odgovor", naveo je Dodik na Iksu.

On je ukazao da je parada "Snaga jedinstva" više od manifestacije, da je to zavjet precima i snažna poruka budućim generacijama da Srbija, Republika Srpska i sav srpski narod stoje uspravno, čvrsto i nepokolebljivo.

Vojna parada pod nazivom "Snaga jedinstva" biće održana sutra kod Palate Srbije povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, uz učešće ukupno 10.000 vojnika.

Svečanost, tokom koje će biti prikazana najmodernija vojna oprema i oružje Vojske Srbije, biće otvorena u 11 časova, kada će kadeti Vojne akademije, učenici vojne gimnazije i učenici srednje stručne vojne škole pronijeti zastavu Srbije dugu 300 metara.

Osim naoružanja i defilea svih rodova vojske i službi, kao i vojnih pitomaca, oklopnih vozila, plovnih objekata, građani će moći da vide i oko 60 različitih letjelica, kao i prikaz dijela sposobnosti Vojske Srbije, dok će pripadnici Garde izvesti egzercir, a očekuju se i gosti iz inostranstva.

Nakon parade biće održana i sjednica Savjeta za saradnju Republike Srbije i Srpske.

(Srna/Mondo)