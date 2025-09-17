logo
Dodik predlaže ukidanje zabrane za Tanju Fajon i Pirc Musar

Autor Dušan Volaš
Milorad Dodik, kojem je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat predsjednika RS, najavio je danas da će Vladi predložiti ukidanje mjera zabrane ulaska u Srpsku za ministarku spoljnih poslova Slovenije Tanju Fajon i predsjednicu te države Natašu Pirc Musar.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ovaj potez, kako je naveo Dodik u objavi na društvenoj mreži "X", uslijedio je na molbu gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića.

Dodik se u objavi zahvalio Jankoviću na, kako je istakao, otvorenoj i hrabroj podršci, kao i protivljenju odlukama Vlade Slovenije, koje predstavljaju grubo miješanje u odnose sa Republikom Srpskom.

"Njegov glas razuma i poštovanja pokazuje da iskreno prijateljstvo prevazilazi granice i trenutne politike. Takvi stavovi su potvrda da istinske evropske vrijednosti žive kroz ljude, a ne kroz birokratske zabrane", napisao je Dodik.

On je istakao da je Janković najbolja potvrda da Evropa može i mora biti bolja od onoga što danas demonstriraju razne briselske birokrate i njihov simbol - Kristijan Šmit.

Dodik je podsjetio da su mjere prema slovenačkim zvaničnicama uvedene po principu reciprociteta.

"Činjenica je da odnosi među vladama počivaju na reciprocitetu i zato je Vlada Republike Srpske uvela zabranu za Tanju Fajon i Natašu Pirc Musar. Ali, upravo zato što me je Zoran Janković zamolio - predložiću da se mjere prema njima ukinu", zaključio je Dodik.

(Mondo)

