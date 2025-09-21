Dodik: Ja sam i dalje predsjednik, ukaze će iz tehničkih razloga potpisivati Pranjić (VIDEO)

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske kojem je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat, istakao je danas da je on i dalje predsjednik izabran na demokratskim izborima voljom naroda i da se protiv te volje ne može boriti sudskim odlukama.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je rekao da je potpredsjednik Srpske Davor Pranjić i ranije potpisivao ukaze, te da će to činiti i dalje isključivo iz tehiničkih razloga.

"Da sam ja potpisao ukaz, oni bi rekli da ja kršim i tražili bi novi proces. U Sarajevu čekaju formalni razlog da bi me ponovo gurnuli u proces tvrdeći da kršim odluke koje su nepravne", rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je istakao da se ne smije dozvoliti da bude zastoja u donošenju pravnih akata, te da će to raditi potpredsjednik.

On je naglasio da će nastaviti da obavlja sve predsjedničke obaveze, te da samo drugoj strani nije data prilika da orgija, naglasivši da u političkom procesu nema prava.

"Moramo ostati slobodni da se borimo protiv nepravde. Republika Srpska funkcioniše, Milorad Dodik će obavljati poslove predstavljanje srpskog naroda svaki dan sa više energije nego do sada", istakao je Dodik.

Ukazao je da se pokušavaju provući neki dupli standardi, ali da sve funkcioniše i upitao šta je problematično u tome što je potpredsjednik potisao ukaz.

"Nema većeg mjesta instrumentalizacije laži nego u Federaciji BiH", naglasio je Dodik.

"Sutra putujem i Mađarsku, krajem mjeseca u Rusiju"

Dodik je izjavio da sutra putuje u Mađarsku gdje će se susresti sa premijerom Viktorom Orbanom, a krajem mjeseca u Rusiju.

On je rekao da u Rusiju ponovo ide 29. septembra na važan forum u Sočiju gdje je glavni govornik ruski predsjednik.

"Ponovo ću imati priliku da se vidim sa važnim ljudima", rekao je Dodik za RTRS.

On je ponovio da Republika Srpska dobro stoji.

Za jučerašnju vojnu paradu u Beogradu, istakao je da je bila veoma impresivna i da se vidjelo da je Vojska Srbije osposobljena da odvrati bilo koga.

"Svrha parade je bila da se pokaže sposobnost Vojske, Srbija nikada nije vodila ofanzivne već odbrambene ratove", istakao je Dodik.

On je napomenuo da je u svim strateškim planovima odbrane Srbije navedeno da će srpska vojska braniti srpski narod.

"Srbija ima vojni razvojni centar", napomenuo je Dodik.

SRNA