Dodik o vojnoj paradi u Beogradu: Veličanstven prikaz snage Vojske Srbije i srpskog jedinstva

Dodik o vojnoj paradi u Beogradu: Veličanstven prikaz snage Vojske Srbije i srpskog jedinstva

Autor Dragana Božić
1

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, poručio je iz Beograda da je ponosan što je prisustvovao vojnoj paradi u Beogradu - veličanstvenom prikazu snage Vojske Srbije i srpskog jedinstva.

Dodik o vojnoj paradi u Beogradu Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"To nije bio samo spektakl, već snažna poruka da je Srbija danas ekonomski i međunarodno snažna i da srpski narod nikada više neće dozvoliti da mu iko priredi egzodus", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je čestitao Vojsci Srbije na snazi, disciplini i ponosu koji je pokazala.

U Beogradu je održana vojna parada "Snaga jedinstva", povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, uz učešće ukupno 10.000 vojnika, što je najveći događaj te vrste na ovim prostorima u posljednje vrijeme i na kojem su predstavljeni noviteti koje posjeduje Vojska Srbije.

Vojnoj paradi kod Palate Srbija prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Savo Minić, predsjednik Skupštine Srbije Ana Brnabić, premijer Đuro Macut, ministri u obje vlade. 

Sah

Dodik je prvo sjedio sa strane isfuran, pa ona otišao neki šeik od Vučića pa ga pozvao uz sebe. Tad je bio radostan i aplaudirao samo ne znam čemu. Ta vojsko okružena NATO nema šansu ni u jednom sukobu a kamoli da uđe u RS i štiti nas. Samo u se i u svoje kljuse, demokratski, fino sa svima a ne seljački i odbojno i ne svrstavati se ni na jednu stranu

