Dodik o vojnoj paradi u Beogradu: Veličanstven prikaz snage Vojske Srbije i srpskog jedinstva

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat predsjednika RS, poručio je iz Beograda da je ponosan što je prisustvovao vojnoj paradi u Beogradu - veličanstvenom prikazu snage Vojske Srbije i srpskog jedinstva.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"To nije bio samo spektakl, već snažna poruka da je Srbija danas ekonomski i međunarodno snažna i da srpski narod nikada više neće dozvoliti da mu iko priredi egzodus", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je čestitao Vojsci Srbije na snazi, disciplini i ponosu koji je pokazala.

Парада "Снага јединства" учинила ме је поносним, као што је данас поносан сваки Србин.

Одбрамбена снага српског народа, која је данас демонстрирана, чини спокојним све нас у Републици Српској.



Била је ово манифестација снаге, моћи и одлучности да се сачувају слобода и мир.…pic.twitter.com/5SaKFieyN3 — Милорад Додик (@MiloradDodik)September 20, 2025

U Beogradu je održana vojna parada "Snaga jedinstva", povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, uz učešće ukupno 10.000 vojnika, što je najveći događaj te vrste na ovim prostorima u posljednje vrijeme i na kojem su predstavljeni noviteti koje posjeduje Vojska Srbije.

Vojnoj paradi kod Palate Srbija prisustvovali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predsjednik Vlade Savo Minić, predsjednik Skupštine Srbije Ana Brnabić, premijer Đuro Macut, ministri u obje vlade.