© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ministarstvo odbrane potvrdilo: Crna Gora šalje dva oficira na vojnu paradu u Beogradu

Autor Dušan Volaš
0

Dva oficira Generalštaba Vojske Crne Gore prisustvovaće u subotu vojnoj paradi "Snaga jedinstva" u Beogradu, saopšteno je iz crnogorskog Ministarstva odbrane.

Crna Gora šalje dva oficira na vojnu paradu u Beogradu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Oni će na vojnoj paradi predstavljati Crnu Goru i Ministarstvo odbrane te zemlje.

Na vojnoj paradi, koja će biti održana od 11.00 časova na platou ispred Palate Srbija na Novom Beogradu, učestvovaće oko 10.000 vojnika, biće prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Posjetioci će imati priliku da vide defile ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije, kadeta Vojne akademije, jedinica na vozilima i plovnih objekata Riječne flotile.

Program parade obuhvata i prikaz dijela sposobnosti Odreda vojne policije specijalne namjene "Kobre", egzercir pripadnika Garde, kao i padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade.

Kadeti Vojne akademije, učenici Vojne gimnazije i učenici Srednje stručne vojne škole pronijeće zastavu Srbije dugu 300 metara.

Parada će biti održana u okviru obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

SRNA

