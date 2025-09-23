logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik: O prijevremenim izborima odlučiće NSRS, ne odustajemo od referenduma (FOTO/VIDEO) 3

Dodik: O prijevremenim izborima odlučiće NSRS, ne odustajemo od referenduma (FOTO/VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
3

Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, izjavio je da će se o odluci Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS raspravljati na sutrašnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine.

Dodik o prijevremenim izborima Izvor: Mondo/Slaven Petković

„Ne odustajemo od referenduma i ostajemo privrženi odlukama Narodne skupštine. Pratićemo zaključke NSRS i kada se stvore formalni uslovi, te nakon odluke Ustavnog suda, uključićemo se u aktivnu afirmaciju izlaska na referendum i da se ne prihvataju odluke Kristijana Šmita. Odluka podrazumijeva da se u svim opštinama i gradovima održe sjednice i da se naše članstvo upozna sa aktuelnim stavovima“, poručio je Dodik.

Dodao je da referendum niko ne bi trebalo da osporava.

"Ustavni sud Srpske još nije završio posao. Danas je Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske posljednji dan i oni čekaju da bi rastegli situaciju, te da daju svoje primjedbe Ustavnom sudu Srpske, čime onemogućavaju da pomenute aktivnosti krenu kako je bilo očekivano", pojasnio je Dodik.

Podsjetio je da je SNSD ranije inicirao zaključke kojima se odbacuje održavanje izbora, ali da sada, kada su oni formalno raspisani, NSRS treba zauzeti jedinstven stav.

Na pitanje da li će SNSD izaći na izbore ili podržati kandidata iz koalicije, Dodik je ponovio da čekaju raspravu u parlamentu.

„Čekaćemo sjednicu Narodne skupštine i zaključke NSRS“, naglasio je.

Dodik je izrazio žaljenje što, kako je rekao, opozicija zajedno sa bošnjačkim partijama „faktički čini koaliciju“ o izlasku na izbore, čime se ne poštuju odluke skupštine.

On je naglasio da će SNSD od nove Vlade RS tražiti nastavak politike odbacivanja odluka visokog predstavnika, ali i konkretne ekonomske mjere: plan podrške javnim preduzećima, programe za zapošljavanje žena i penzionera, dječiju štednju, kao i zakone o javnoj rezervi i javnim resursima RS.

„Predložićemo i uvođenje nacionalne kartice koja bi se izdavala preko banaka, kao i zakon o oporezivanju ekstra profita, jer poslovne banke ostvaruju enormne profite u Republici Srpskoj“, dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, RS stabilno funkcioniše, osigurala je nesmetan početak školske i akademske godine, a studentima i učenicima omogućeni su bolji standardi i uslovi školovanja.

Podsjećamo, sutra u 14 sati biće održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu su tri ključne tačke: razrješenje potpredsjednika NSRS Mirsada Duratovića, izbor novog potpredsjednika iz reda bošnjačkog naroda i izbor potpredsjednika Vlade RS.

Glavna tema biće odluka Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS, nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat zbog presude Suda BiH.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić podsjetio je da je Skupština u avgustu odbacila mogućnost održavanja izbora, ali sada, pošto su oni i formalno raspisani, poslanici moraju zauzeti stav. Stevandić je naglasio da je mandat predsjednika RS „vlasništvo SNSD-a“ i da ne smije doći do situacije da o izboru odlučuju biračka mjesta u FBiH.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik SNSD

Još iz INFO

Komentari 3

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

X men

Kasni mi plata, socijalno u drzavnoj firmi nije uplaceno. Ne izlazim ni na kakav referndum. Sjasi vise.

@X men

@X men Ko tebe šta pita? Eto ti BiH, budi u njoj HAHAHA

Sreda11

Uporno samo pričaš o istom, referendum ,institucije, ovo-ono, a blokiraš entitet radi svojih interesa. Od svakoga sankcije. Ako si sposoban pokaži da si spreman za saradnju izbori i pruži šansu svom narodu da bolje živi. Pola naroda radi u FBIH iz RS-a, treba da ih ostaviš bez posla, kome je to u interesu? Dakle, smakni se više.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ