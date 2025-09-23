Dodik: O prijevremenim izborima odlučiće NSRS, ne odustajemo od referenduma (FOTO/VIDEO)

Predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, izjavio je da će se o odluci Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS raspravljati na sutrašnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

„Ne odustajemo od referenduma i ostajemo privrženi odlukama Narodne skupštine. Pratićemo zaključke NSRS i kada se stvore formalni uslovi, te nakon odluke Ustavnog suda, uključićemo se u aktivnu afirmaciju izlaska na referendum i da se ne prihvataju odluke Kristijana Šmita. Odluka podrazumijeva da se u svim opštinama i gradovima održe sjednice i da se naše članstvo upozna sa aktuelnim stavovima“, poručio je Dodik.

Dodao je da referendum niko ne bi trebalo da osporava.

"Ustavni sud Srpske još nije završio posao. Danas je Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske posljednji dan i oni čekaju da bi rastegli situaciju, te da daju svoje primjedbe Ustavnom sudu Srpske, čime onemogućavaju da pomenute aktivnosti krenu kako je bilo očekivano", pojasnio je Dodik.

Podsjetio je da je SNSD ranije inicirao zaključke kojima se odbacuje održavanje izbora, ali da sada, kada su oni formalno raspisani, NSRS treba zauzeti jedinstven stav.

Na pitanje da li će SNSD izaći na izbore ili podržati kandidata iz koalicije, Dodik je ponovio da čekaju raspravu u parlamentu.

„Čekaćemo sjednicu Narodne skupštine i zaključke NSRS“, naglasio je.

Dodik je izrazio žaljenje što, kako je rekao, opozicija zajedno sa bošnjačkim partijama „faktički čini koaliciju“ o izlasku na izbore, čime se ne poštuju odluke skupštine.

On je naglasio da će SNSD od nove Vlade RS tražiti nastavak politike odbacivanja odluka visokog predstavnika, ali i konkretne ekonomske mjere: plan podrške javnim preduzećima, programe za zapošljavanje žena i penzionera, dječiju štednju, kao i zakone o javnoj rezervi i javnim resursima RS.

„Predložićemo i uvođenje nacionalne kartice koja bi se izdavala preko banaka, kao i zakon o oporezivanju ekstra profita, jer poslovne banke ostvaruju enormne profite u Republici Srpskoj“, dodao je Dodik.

Prema njegovim riječima, RS stabilno funkcioniše, osigurala je nesmetan početak školske i akademske godine, a studentima i učenicima omogućeni su bolji standardi i uslovi školovanja.

Podsjećamo, sutra u 14 sati biće održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu su tri ključne tačke: razrješenje potpredsjednika NSRS Mirsada Duratovića, izbor novog potpredsjednika iz reda bošnjačkog naroda i izbor potpredsjednika Vlade RS.

Glavna tema biće odluka Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS, nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat zbog presude Suda BiH.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić podsjetio je da je Skupština u avgustu odbacila mogućnost održavanja izbora, ali sada, pošto su oni i formalno raspisani, poslanici moraju zauzeti stav. Stevandić je naglasio da je mandat predsjednika RS „vlasništvo SNSD-a“ i da ne smije doći do situacije da o izboru odlučuju biračka mjesta u FBiH.

(MONDO)