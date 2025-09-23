logo
SNSD predložio Bukejlovićevu umjesto Duratovića za potpredsjednika Narodne skupštine RS

Autor Dragana Božić
0

SNSD predložio je Ninu Bukejlović (SNSD) za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda.

Nina Bukejlović predložena za potpredsjednika NSRS Izvor: Facebook

O izboru Bukejlovićeve za potpredsjednika republičkog parlamenta biće riječi na sutrašnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine.

Prije toga poslanici će raspravljati o smjeni Mirsada Duratovića (SDP) sa mjesta potpredsjednika republičkog parlamenta iz reda bošnjačkog naroda.

Inicijativu za smjenu Duratovića podnio je Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini.

Nina Bukejlović rođena je u Doboju 1988. godine. Bivša je članica Srpske demokratske stranke (SDS) te trenutna članica Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). 

(Mondo)

NSRS potpredsjednik Nina Bukejlović

