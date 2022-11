Nina Bukejlović predložila majku za delegata u Vijeće naroda RS

Novoizabrani poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nina Bukejlović predložila je svoju majku Aidu Prešić za delegata u Klubu Bošnjaka Vijeća naroda RS

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Centralna izborna komisija BiH ovjerila je listu koju je predložila Bukejlovićeva, a pored njene rođene majke koja je nosilac na listi su još Vedran Sofić, Alma Vidojević i Adnan Isić.

Izbor delegata je na dnevnom redu sutrašnje sjednice NSRS, a da bi Aida Prešić sjela u delegatsku fotelju, biće dovoljno da za nju glasa njena kćerka i novoizabrani poslanik SNSD-a, inače bivša predsjednica Omladine SDS-a.

Portal "Capital" koji je vijest objavio napominje da je "Aida Prešić u dugogodišnjoj vanbračnoj vezi sa predsjednikom dobojskog SNSD-a i nekadašnjim šefom dobojskog SDS-a i dugogodišnjim gradonačelnikom ovog grada Obrenom Petrovićem".

Nina Bukejlović nije bila raspoložena da odgovori na pitanje: da li joj je Aida Prešić majka.

"Nemojte me to pitati, ne želim da odgovaram na to ko je kome majka ili otac", kratko je rekla Bukejlovićeva.

Na pitanje zašto je predložila majku za delegata i da li smatra da je to primjereno, kratko je rekla „doviđenja“ i prekinula razgovor.

Nina Bukejlović je prije četiri godine bila izabrana za narodnog poslanika kao kandidat SDS-a, ali joj je CIK oduzeo mandat zbog kršenja Izbornog zakona BiH. Naime, utvrđeno je da se Bukejlovićeva na tim izborima izjasnila kao Bošnjakinja, dok se dvije godine ranije kada je izabrana za odbornicu u dobojskoj skupštini izjasnila kao Srpkinja.

Pored toga, treba istaknuti da je aktuelni potpredsjednik dobojske Skupštine Miloš Bukejlović koji se u javnosti spominje kao najozbiljniji kandidat za novog ministra pravde RS donedavno bio muž Nine Bukejlović. Protiv njega je juče Transparensi internešnal BiH podnio prijavu zbog sukoba interesa, jer se nalazi na ukupno šest funkcija.

Posebno interesantno je da i Miloš Bukejlović ima svoju kandidatsku listu. Predvodi je Marko Jorgić, a na njoj su još Mladen Joksimović i Danijela Nikolić.

Kada je riječ o Doboju i novoizabrani poslanik Pokreta za državu Sevlid Hurtić predložio svoju kandidatsku listu za Vijeće naroda RS. Nosilac liste je njegov rođak i donedavni odbornik u skupštini Doboja Amir Hurtić koji je prije nekoliko dana podnio ostavku na odbornički mandat da bi mogao da bude kandidat za Vijeće naroda. I Amiru Hurtiću će za delegatsku fotelju biti dovoljno da za njega glasa samo rođak Sevlid.

Ni najveća opoziciona stranka nije imuna na rodbinske veze, pa je tako nosilac kandidatske liste SDS-a i budući delegat ove stranke Nikola Kovačević, inače šurjak prvog čovjeka SDS-a Milana Miličevića. Za razliku od Prešićeve, Kovačević je dugogodišnji aktivista i funkcioner teslićkog SDS-a.

Pored njih, interesantna je kandidatska lista aktuelnog ministra zdravlja i socijalne zaštite i novoizabranog narodnog poslanika Alena Šeranića koji je za delegata u Vijeću naroda predložio svoju koleginicu i aktuelnu ministarku za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenku Golić.

Izvor: Facebook

Među nosiocima kandidatskih lista za delegate su i aktuelna predsjednica Vijeća naroda Nada Tešanović (SNSD), dugogodišnji delegat SP-a Živko Marjanac, dosadašnji delegat NDP-a Vojislav Gligić, kao i banjalučki advokat Darko Kremenović koga je predložio lider NPS-a Darko Banjac.

Nosioci lista su i dosadašnji poslanik US Marinko Dragišić, funkcioner SPS-a Dragutin Škrebić, bivši DNS-ov poslanik i ministar prosvjete i kulture Dane Malešević, dosadašnji poslanici Ognjen Žmirić iz SNSD-a i Ljubiša Krunić iz PDP-a, zatim dosadašnji potpredsjednik RS iz reda hrvatskog naroda Josip Jerković, dosadašnji poslanik Mijo Perkunić, te bivši poslanik SP-a Zdenka Gojković.

Aktuelna DEMOS-ova ministarka trgovine i turizma Suzana Gašić za delegata u Vijeću naroda predložila je Dragicu Kovač koja je, što su mnogi već zaboravili, prije Gašićeve bila na čelu ministarstva, ali se povukla poslije svega nekoliko mjeseci.

Nosilac liste i budući delegat je i visoki funkcioner SDA Adil Osmanović, a iz reda ostalih u Vijeće naroda će ponovo Franc Sošnja iz SNSD-a, kao i njegova stranačka kolegica i aktuelni sekretar Vijeća naroda Jovana Čarkić.