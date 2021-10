Tata, kupi mi izbore

U posljednjih nekoliko izbornih ciklusa u politiku su aktivno zakoračila brojna djeca ili srodnici bogatih poslovnih ljudi u Srpskoj. I odmah su stupili na veliku scenu, mnogo bolje pozicionirani od onih koji su se kroz stranačke strukture probijali redovnim putem.

Učešće u radu stranačkih podmladaka, ljepljenje plakata, kampanje za druge kandidate pa tek onda mogućnost da se nađu na listi, prvo za lokalne izbore... To je redovni put proboja do prve političke pozicije. Naravno, ukoliko stranci ne ponudite ozbiljan novac za kampanju, što su do sada činili ljudi za koje se može reći da su sami stvarali svoje bogatstvo. Poslednjih godina sve je očitije da na političku scenu stupaju oni koji su u predizbornu kampanju unijeli novac i ugled, ali koji su zaradili njihovi roditelji. I odmah su zauzeli vodeće pozicije.