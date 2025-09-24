Parlament Srpske ponovo o prijevremenim izborima: Dodik od “ne” do čekanja NSRS, opozicija traži zajedničkog kandidata

Narodna skupština Republike Srpske održaće danas posebnu sjednicu sa početkom u 14 časova, a glavna tačka dnevnog reda biće stav parlamenta o raspisanim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Za razliku od ranijih nastupa, kada je odlučno odbacivao mogućnost sprovođenja izbora, predsjednik Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzela mandat, sada je stavio naglasak na odluku poslanika NSRS, uz poruku da će poštovati volju parlamentarne većine.

U političkoj javnosti vlada iščekivanje poteza opozicije, prije svega Srpske demokratske stranke, koja još nije zvanično objavila ime svog kandidata. Prema informacijama iz stranke, u opticaju je nekoliko imena: bivši predsjednik SDS-a Milan Miličević, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, kao i vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Jovica Radulović.

Podršku kandidatu SDS-a već je najavio lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, dok je predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić poručila da će i njen pokret stati iza zajedničkog opozicionog kandidata.

CIK BiH ranije je objavila da rok za prijavu političkih subjekata i nezavisnih kandidata počinje 25. septembra i traje do 29. septembra, dok je prijava koalicija predviđena od 6. do 7. oktobra. Kandidati za predsjednika RS mogu se prijavljivati od 10. do 14. oktobra, a birači van BiH imaju rok do 14. oktobra da se registruju. Medijska kampanja biće vođena od 8. do 22. novembra, kada počinje izborna šutnja.

Podsjećamo, na prethodnoj posebnoj sjednici održanoj 22. avgusta, Narodna skupština Republike Srpske odbacila je mogućnost sprovođenja prijevremenih izbora, ocijenivši odluke Suda BiH i Centralne izborne komisije kao neustavne i donijete pod uticajem Kristijana Šmita, čije imenovanje NSRS ne priznaje. Tada je usvojena i odluka o raspisivanju republičkog referenduma za 25. oktobar, na kojem će se građani izjašnjavati o prihvatanju ili odbacivanju odluka Šmita i Suda BiH.

Današnja sjednica zakazana je nakon upozorenja CIK-a BiH da se izbori mogu sprovesti i na teritoriji Federacije BiH. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić poručio je da je cilj zasjedanja očuvanje jedinstva i izbjegavanje podjela u Republici Srpskoj, imajući u vidu da među partijama još uvijek nema potpune saglasnosti oko učešća na prijevremenim izborima.

(MONDO)