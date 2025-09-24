Od Srpkinje do Bošnjakinje: Nina Bukejlović – jedini kandidat za potpredsjednika NSRS koji se nikad nije javio za riječ

Poslanik SNSD-a Nina Bukejlović je jedini kandidat na današnjoj posebnoj sjednici za mjesto potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojem bi trebala zamijeniti Mirsada Duratovića.

Izvor: Facebook

Bukejlović je izabrana u 11. saziv NSRS kao predstavnica bošnjačkog naroda, a Poslovnik Skupštine predviđa da jedan od potpredsjednika pripada drugom konstitutivnom narodu u odnosu na predsjednika NSRS.

Interesantno je da je Bukejlović rodom iz Doboja, bila članica SDS-a, potom prešla u SNSD, te da se za izbore 2016. godine izjasnila kao Srpkinja, dok je 2018. godine promijenila identitet i izjasnila se kao Bošnjakinja. Te iste 2018. godine Apelaciono vijeće Suda BiH ukinulo je odluku CIK-a BiH o dodjeli njenog mandata u Narodnoj skupštini RS.

Međutim, javnost ne zna kakav je njen politički stav u praksi, ali ni boja glasa jer se Bukejlović nikad nije javila za riječ na sjednicama NSRS.

Prema podacima Narodne skupštine, od novembra 2022. godine do 30. juna 2025. godine održano je 36 sjednica – 14 redovnih i 22 posebne – a Bukejlović, zajedno sa Radojicom Vidovićem i Milanom Dakićem (svi iz SNSD-a), nijednom se nije javila za diskusiju, čime je zasluženo ušla u neslavnu listu „ćutologa“.

(MONDO)