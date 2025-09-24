Predloženi novi zaključci u NSRS o prijevremenim izborima: Stranke da samostalno odluče o učešću

Narodna skupština RS danas na posebnoj sjednici raspravlja o zauzimanju stava o odluci Centralne izborne komisije BiH o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predloženi su i novi zaključci:

1. Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informacije u vezi sa odlukom Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpskoj Miloradu Dodiku.

2. Narodna skupština Republike Srpske odbacuje svaki vid kolonijalne uprave u BiH, koja je glavni uzrok ustavno-političke krize, kršenja vladavine prava i načela ustavnosti i zakonitosti u BiH

3. Narodna skupština Republike Srpske ne prihvata Kristijana Šmita, njegove odluke, kao i posljedice nastale na osnovu tih odluka. Narodna skupština podsjeća da se Kristijan Šmit samovoljno predstavlja kao visoki predstavnik u BiH, čije imenovanje nije sprovedeno u skladu sa Aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti je potvrđeno u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija

4. Narodna skupština Republike Srpske ne prihvata i odbacuje presudu neustavnog Suda BiH izrečenu predsjedniku Republike Srpskoj, kao i odluku Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpskoj Miloradu Dodiku

5. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da je Sud BiH donio presudu na osnovu odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita, a ne na osnovu zakona koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH, čime je izvršen državni udar i potpuno urušen ustavni poredak BiH definisan Dejtonskim mirovnim sporazumom čiji je potpisnik i Republika Srpska

6. Narodna skupština Republike Srpske podsjeća da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodika izabrao narod Republike Srpske na demokratskim i slobodnim izborima u namjeri da se zaštite srpski narod i Republika Srpska od štetnih posljedica koje bi nastale usljed moguće konfrontacije unutar Republike Srpske i institucija BiH, pozivaju se sve političke stranke sa sjedištem u Republici Srpskoj da samostalno odluče o svom učešću na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

7. Narodna skupština Republike Srpske odbacuje odluke i praksu Ustavnog suda BiH koja za cilj ima uključivanje visokog predstavnika u ustavni sistem BiH kao nosioca vlasti. Narodna skupština Republike Srpske naglašava da je visoki predstavnik dejtonska kategorija, čiji je obim prava i obaveza regulisan Aneksom 10. Narodna skupština podsjeća da visoki predstavnik nije predviđen u Ustavu BiH, jer ne može biti nosilac niti jedne vlasti.

8. Narodna skupština Republike Srpske ne prihvata kontinuirane pokušaje razgradnje i uklanjanja Republike Srpske kao institucionalnog okvira državnopravnog subjekta srpskog naroda u kojem svi građani ostvaruju svoja kolektivna i individualna prava zasnovana na Ustavu BiH. Narodna skupština podsjeća da je Republika Srpska ugovorna strana u Dejtonskom mirovnom sporazumu i svim njegovim aneksima S obzirom na svojstvo ugovorne strane, koje je potvrđeno i prilikom usaglašavanja Ženevskih i Njujorških principa, Republika Srpska ima pravo i obavezu da zaštiti Dejtonski mirovni sporazum.

9. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da pravosudni pritisci na institucije imaju za cilj oduzimanje imovine Republike Srpske, čime bi se Srpska razvladala i obesmislila kao politički i pravni subjekat. Narodna skupština podsjeća da je pitanje imovine decidno riješeno Ustavom BiH i dato u nadležnost entiteta prema principu opšte klauzule

10. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Kolegijum Narodne skupštine da pripremi tekst Rezolucije o samoupravljanju srpskog naroda i Republike Srpske.

11. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja.

(Mondo)