Srđan Mazalica (SNSD) o nedosljednosti: “U suprotnom bi šteta za Republiku Srpsku bila veća od štete za naš obraz”

Autor Brankica Spasenić
1

Srđan Mazalica (SNSD) o nedosljednosti: “U suprotnom bi šteta za Republiku Srpsku bila veća od štete za naš obraz” Izvor: Mondo - Slaven Petković

Šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica, danas je, u uvodnom obraćanju u Narodnoj skupštini RS, komentarisao kritike o nedosljednosti vladajuće koalicije u Srpskoj po pitanju stava o prijevremenim izborima za predsjednika i podvukao “da je se sa ciljem zaštite interesa Republike Srpske”.

“Ako treba bićemo nedosljedni, ali samo onda kada i ako procijenimo da bi u suprotnom šteta za Republiku Srpsku bila veća od štete za naš obraz i ako procijenimo da ćemo tako sačuvati nešto vrednije što će nam zatrebati za budućnost. Možda je naš najveći grijeh nedosljednost, ali drugima je ona neka teška riječ koja počinje sa `I`”, rekao je Mazalica.

Poručio je da, ako i prihvate prijevremene izbore, koje su prije samo mjesec dana odbacili, “to biti zato što su ako odlučili, a ne zato što je odlučio CIK BiH”.

“Ako donesemo odluku da izađemo na izbore, to će biti zato što nam je važna narodna volja i što želimo da je testiramo, a posebno protiv onih koji su je pogazili i koji su prihvatili da neimenovani stranac donosi zakone i koji su tražili te izbore prihvatajući da na krilima njegovih odluka dođu na vlast u Srpskoj”, rekao je Mazalica

Na dnevnom redu današnje posebne sjednice je zauzimanje stava u vezi odluke Centralne izborne komisije BiH (CIK) da raspiše prijevremene izbore za predsjednika RS. Na posebnoj sjednici koja je održana 22. avgusta, vladajuća većina u skupštini Srpske je usvojila zaključke kojim su odbacili mogućnost održavanja prijevremenih izbora u RS.

Mazalica je podsjetio da je NSRS odbacila i presudu Miloradu Dodiku i odluku CIK-a BiH da mu oduzmu mandat predsjednika RS. Podsjetio je i da je NSRS tražila od svih stranaka u RS da ne izlaze na prijevremene izbore.

“Međutim, više stranaka sa sjedištem u RS najavilo je kandidaturu i time su se otvoreno susprostavili zaključcima NSRS. Izlazak nekoliko stranaka i izbor predsjednika sa manjim legitimitetom, ali koji bi bio priznat, proizveo bi sukob sa navedenim zaključcima NSRS i krizu vlasti. U cilju obezbjeđenjea pravne sigurnosti, mi poslanici smo zahtijevali pokretanje diskusije sa ciljem usaglašavaja zajedničkog stava i to danas radimo”, kazao je Mazalica.

Premijer RS Savo Minić kazao je da, ukoliko opozicija danas podrži ranije stavove skupštine o neizlasku na izbore, oni će ostati na snazi.

“Ako postoji dogovor i konsenzus, odmah napravimo pauzu, dogovorimo da ne idemo na izbore i završimo posao. Ako nema dogovora, dajemo svim političkim partijama priliku da u NSRS izraze svoj stav”, dodao je Minić.

Dodao je i da je ovo nacionalno, a ne političko pitanje.

Šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga je podsjetio da su iz SDS-a predlagali da Dodik podnese ostavku i dočeka presudu kao običan građanin, a da na prijevremenim izborima opozicija neće učestvovati.

“Šta vi sada hoćete od nas”, upitao je Bodiroga.

BL

Svakakvih ljudi ima u SNSD-u l, ali ovaj im je najgori. U par deka sa Stevandicem

