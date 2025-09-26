Stranke dostavljaju zahtjeve za otvaranje naloga za prijavu na izborima, među njima i SNSD

Jedan broj političkih subjekata podnio je zahtjeve za otvaranje korisničkih naloga za elektronsku prijavu za učešće na prijevremenim izborima

Izvor: mondo.ba

Od juče do 29. septembra teče rok za prijavu kandidata za prijevremene izbore za predsjednika RS. Do ovog trenutka, kako su za Avaz rekli u CIK-u BiH, nije pristigla nijedna prijava, ali dosadašnja praksa pokazuje da politički subjekti za lično dostavljanje dokumenata čekaju zadnji dan.

Međutim, jedan broj političkih subjekata podnio je zahtjeve za otvaranje korisničkih naloga za elektronsku prijavu za učešće na ovim izborima.

"To znači da su pokazali interes za učešće na izborima. Kad dobiju korisnički nalog, oni se onda elektronski prijavljuju. Prijavu vrše u elektronskoj formi, ali je i lično donesu, a obično to bude zadnji dan", rekli su u CIK BiH.

Zahtjeve za otvaranje korisničkih naloga do sada su dostavili SNSD, SDS, Lista za pravdu i red, Savez za novu politiku, Stranka Život, Ekološka partija RS, te nezavisni kandidati Slavko Dragičević i Drago Đokanović.

(Mondo)