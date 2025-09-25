logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Počinju prijave za prijevremene izbore za predsjednika Srpske: Potencijalni kandidati Ljubiša Petrović i Siniša Karan 1

Počinju prijave za prijevremene izbore za predsjednika Srpske: Potencijalni kandidati Ljubiša Petrović i Siniša Karan

Autor Dragana Božić
1

Prema uputstvu koje je usvojila Centralna izborna komisija BiH, prijave za ovjeru učešća političkih stranaka i nezavisnih kandidata na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske počinju danas i trajaće do 29. septembra.

Počinju prijave za prijevremene izbore za predsjednika Srpske Izvor: CIK BiH

Rok za prijavu koalicija je 6. i 7. oktobar, dok je rok za prijave kandidata za predsjednika Republike Srpske, od 10. do 14. oktobra.

Birači van BiH će se moći prijavljivati sve do 14. oktobra, a medijska kampanja će trajati od 8. do 22. novembra kada počinje period izborne šutnje.

Podsjećamo, CIK BiH raspisala je prijevremene izbore za 23. novembar, nakon što je 6. avgusta donijela odluku o prestanku mandata Milorada Dodika na funkciji predsjednika Republike Srpske zbog presude kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija.

Dodikova žalba na ovu odluku je odbijena, a prema Izbornom zakonu BiH, prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske moraju biti održani u roku od 90 dana od trenutka kada odluka postane pravosnažna.

Zvaničnici Republike Srpske, na čelu sa Dodikom, ranije su saopštili da ne priznaju odluku CIK-a i da u Srpskoj neće biti izbora.

Međutim, Narodna skupština Republike Srpske sinoć je usvojila zaključke, kojima se, za razliku od onih koji su usvojili na posebnoj sjednici u avgustu ove godine daje mogućnost strankama da samostalno odlučuju o izlasku na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

Koje stranke će izaći na prijevremene izbore znaće se nakon isteka roka za ovjeru stranaka, 29. septembra, a imena kandidata biće poznata po završetku roka za priajvu kandidata 14. oktobra. Trenutno se u javnosti pominju dva imena kao potencijalni značajni kandidati, a to su Ljubiša Petrović (SDS) i Siniša Karan (SNSD), piše Klix.ba.

Iz redova SDS-a pominjano je još ime Marinka Božovića, koji je za ovaj medij potvrdio da neće biti kandidat, kao i ime trenutnog v.d. predsjednika SDS-a Jovice Radulovića. Pored Karana, u SNSD-u je opcija i Željka Cvijanović, za koju su stranačke ankete pokazale da ima najbolje šanse, no čini se da Cvijanović trenutno ne želi prihvatiti kandidaturu.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

CIK BiH izbori Republika Srpska

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

О др

Замишљам већ њих двојицу у дуелу сељак о купусу, Каран о србовању, угрожености, праву, неправу. Има ли ко други, на шта смо то спали

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ