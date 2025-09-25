Počinju prijave za prijevremene izbore za predsjednika Srpske: Potencijalni kandidati Ljubiša Petrović i Siniša Karan

Prema uputstvu koje je usvojila Centralna izborna komisija BiH, prijave za ovjeru učešća političkih stranaka i nezavisnih kandidata na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske počinju danas i trajaće do 29. septembra.

Rok za prijavu koalicija je 6. i 7. oktobar, dok je rok za prijave kandidata za predsjednika Republike Srpske, od 10. do 14. oktobra.

Birači van BiH će se moći prijavljivati sve do 14. oktobra, a medijska kampanja će trajati od 8. do 22. novembra kada počinje period izborne šutnje.

Podsjećamo, CIK BiH raspisala je prijevremene izbore za 23. novembar, nakon što je 6. avgusta donijela odluku o prestanku mandata Milorada Dodika na funkciji predsjednika Republike Srpske zbog presude kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija.

Dodikova žalba na ovu odluku je odbijena, a prema Izbornom zakonu BiH, prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske moraju biti održani u roku od 90 dana od trenutka kada odluka postane pravosnažna.

Zvaničnici Republike Srpske, na čelu sa Dodikom, ranije su saopštili da ne priznaju odluku CIK-a i da u Srpskoj neće biti izbora.

Međutim, Narodna skupština Republike Srpske sinoć je usvojila zaključke, kojima se, za razliku od onih koji su usvojili na posebnoj sjednici u avgustu ove godine daje mogućnost strankama da samostalno odlučuju o izlasku na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

Koje stranke će izaći na prijevremene izbore znaće se nakon isteka roka za ovjeru stranaka, 29. septembra, a imena kandidata biće poznata po završetku roka za priajvu kandidata 14. oktobra. Trenutno se u javnosti pominju dva imena kao potencijalni značajni kandidati, a to su Ljubiša Petrović (SDS) i Siniša Karan (SNSD), piše Klix.ba.

Iz redova SDS-a pominjano je još ime Marinka Božovića, koji je za ovaj medij potvrdio da neće biti kandidat, kao i ime trenutnog v.d. predsjednika SDS-a Jovice Radulovića. Pored Karana, u SNSD-u je opcija i Željka Cvijanović, za koju su stranačke ankete pokazale da ima najbolje šanse, no čini se da Cvijanović trenutno ne želi prihvatiti kandidaturu.

