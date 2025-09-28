SNSD o Blanuši: Opozicija tražila kandidata koji će izgubiti izbore

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je da opozicija, predvođena SDS-om, nije tražila kandidata za predsjednika Republike Srpske, već osobu koja će bez problema prihvatiti poraz.

Izvor: Srna/Snježana Lepir

„Branko Blanuša je fin čovjek, ali to ne mijenja činjenicu da SDS i opozicija nisu uopšte tražili kandidata za predsjednika Republike, već samo pojedinca koji nema problem da izbore izgubi“, napisao je Kovačević na društvenoj mreži „Iks“.

On je dodao da je među opozicionim liderima bilo mnogo zainteresovanih dok su vjerovali da će na izbore izaći sami, ali da se sve promijenilo kada su saznali da bi i SNSD mogao imati kandidata.

„Poslije toga svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju pogledaše“, poručio je Kovačević.

Glavni odbor SDS-a danas je na sjednici u Banjaluci odlučio da kandidat ove stranke za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, zakazane za 23. novembar, bude Branko Blanuša.

(MONDO)