logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SNSD o Blanuši: Opozicija tražila kandidata koji će izgubiti izbore

SNSD o Blanuši: Opozicija tražila kandidata koji će izgubiti izbore

Autor Nikolina Damjanić
0

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević izjavio je da opozicija, predvođena SDS-om, nije tražila kandidata za predsjednika Republike Srpske, već osobu koja će bez problema prihvatiti poraz.

kovacevic.jpg Izvor: Srna/Snježana Lepir

Branko Blanuša je fin čovjek, ali to ne mijenja činjenicu da SDS i opozicija nisu uopšte tražili kandidata za predsjednika Republike, već samo pojedinca koji nema problem da izbore izgubi“, napisao je Kovačević na društvenoj mreži „Iks“.

On je dodao da je među opozicionim liderima bilo mnogo zainteresovanih dok su vjerovali da će na izbore izaći sami, ali da se sve promijenilo kada su saznali da bi i SNSD mogao imati kandidata.

„Poslije toga svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju pogledaše“, poručio je Kovačević.

Glavni odbor SDS-a danas je na sjednici u Banjaluci odlučio da kandidat ove stranke za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, zakazane za 23. novembar, bude Branko Blanuša.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Radovan Kovačević SNSD SDS Branko Blanuša izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ