Potvrđeno: Profesor Branko Blanuša kandidat SDS-a za predsjednika Srpske

Profesor Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci, Branko Blanuša, biće kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske, koji će biti održani 23. novembra, saznaje Mondo.

Izvor: SDS

Radi se o redovnom profesoru Elektrotehničkog fakulteta, koji je svojevremeno obavljao i funkciju dekana ove obrazovne institucije.

Blanušu je za kandidata predložio Gradski odbor SDS-a Banjaluka, a nakon konsultacija sa ključnim ljudima u stranci, vršilac dužnosti predsjednika Jovica Radulović utvrdio je da postoji jedinstvena podrška tom prijedlogu. Očekuje se da će kandidatura biti jednoglasno potvrđena na današnjoj sjednici Glavnog odbora stranke u Banjaluci.

Prema informacijama iz same stranke, Blanuša je kompromisno rješenje i uživa podršku obje frakcije unutar SDS-a, što se tumači kao rijedak primjer jedinstva u ovoj opozicionoj partiji.

Izvori iz SDS-a navode da se očekuje i podrška drugih opozicionih stranaka, prije svega lidera Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića i predsjednice Narodnog fronta Jelene Trivić. Takođe, u stranci vjeruju kako bi njihov kandidat mogao dobiti i podršku Partije demokratskog progresa (PDP) i njenog predsjednika Draška Stanivukovića, uprkos ranijim političkim razmiricama.

Sa druge strane, iz vladajućeg SNSD-a još nije potvrđeno ko će biti njihov kandidat. U javnosti se najčešće pominju imena aktuelnog ministra za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Siniše Karana, kao i Željke Cvijanović, člana Predsjedništva BiH.

Centralna izborna komisija BiH raspisala je prijevremene izbore nakon što je Sud BiH potvrdio oduzimanje mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku. Rok za prijavu kandidata ističe danas. Politički subjekti i nezavisni kandidati mogu se prijavljivati od 25. do 29. septembra, koalicije 6. i 7. oktobra, dok predsjednički kandidati imaju rok od 10. do 14. oktobra.

Podsjetimo, Narodna skupština RS usvojila je 24. septembra zaključak kojim je pozvala političke stranke da samostalno odluče o učešću na prijevremenim izborima, čime je izmijenjena odluka od 22. avgusta kojom se Dodiku davala podrška da nastavi obavljati funkciju predsjednika uprkos presudi.

(MONDO)