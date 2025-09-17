logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milion maraka za službena vozila? SDS tvrdi da Gradska uprava Doboj iznajmljuje automobile umjesto da ih kupi

Milion maraka za službena vozila? SDS tvrdi da Gradska uprava Doboj iznajmljuje automobile umjesto da ih kupi

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Stefan Gavrić, predsjednik Gradskog odbora SDS-a i odbornik upozorio je da Gradska uprava Doboj planira da za potrebe službenih vozila izdvoji više od milion maraka, ne kupovinom, već iznajmljivanjem deset novih automobila.

Gradska uprava Doboj iznajmljuje automobile umjesto da ih kupi Izvor: Facebook/Stefan Gavrić

Gavrić tvrdi da je tender do sada bio dobro skriven od javnosti, a iz dokumentacije je vidljivo da se ciljaju konkretni, luksuzni modeli, uključujući Audi A6 i Q7 sa najskupljom opremom.

"Procijenjena vrijednost iznosi 950.000 KM bez PDV-a, što će sa PDV-om premašiti milion maraka. Za taj novac planiraju da četiri godine iznajmljuju deset novih automobila, umjesto da ih kupe", naveo je Gavrić.

On dodaje da su posebno problematična dva vozila sa preko 300 konjskih snaga, koja ocjenjuje kao nepotrebno luksuzna za gradske potrebe.

Gavrić ističe da je ovakvo trošenje novca besmisleno, imajući u vidu da grad nema sredstva za subvencije za vrtiće, besplatne udžbenike, završetak sportskih i kulturnih objekata.

"Ako imaju imalo obraza, trebalo bi da se stide. Novac koji planiraju potrošiti na luksuzne automobile bolje bi bilo usmjeriti na korisne projekte", zaključuje Gavrić.

Gavrić navidi da bi tender uskoro trebalo da bude završen, kada će biti jasno koji će deset automobila koristiti gradski zvaničnici.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SDS Doboj

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ