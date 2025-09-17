Milion maraka za službena vozila? SDS tvrdi da Gradska uprava Doboj iznajmljuje automobile umjesto da ih kupi

Stefan Gavrić, predsjednik Gradskog odbora SDS-a i odbornik upozorio je da Gradska uprava Doboj planira da za potrebe službenih vozila izdvoji više od milion maraka, ne kupovinom, već iznajmljivanjem deset novih automobila.

Gavrić tvrdi da je tender do sada bio dobro skriven od javnosti, a iz dokumentacije je vidljivo da se ciljaju konkretni, luksuzni modeli, uključujući Audi A6 i Q7 sa najskupljom opremom.

"Procijenjena vrijednost iznosi 950.000 KM bez PDV-a, što će sa PDV-om premašiti milion maraka. Za taj novac planiraju da četiri godine iznajmljuju deset novih automobila, umjesto da ih kupe", naveo je Gavrić.

On dodaje da su posebno problematična dva vozila sa preko 300 konjskih snaga, koja ocjenjuje kao nepotrebno luksuzna za gradske potrebe.

Gavrić ističe da je ovakvo trošenje novca besmisleno, imajući u vidu da grad nema sredstva za subvencije za vrtiće, besplatne udžbenike, završetak sportskih i kulturnih objekata.

"Ako imaju imalo obraza, trebalo bi da se stide. Novac koji planiraju potrošiti na luksuzne automobile bolje bi bilo usmjeriti na korisne projekte", zaključuje Gavrić.

Gavrić navidi da bi tender uskoro trebalo da bude završen, kada će biti jasno koji će deset automobila koristiti gradski zvaničnici.

