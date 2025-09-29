Počela sjednica Glavnog odbora SNSD-a: Odlučuje se o referendumu i izborima (FOTO)

U Banjaluci je počela sjednica Glavnog odbora SNSD-a na kojoj bi trebalo da bude donesena o izlasku na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, u skladu sa posljednjim zaključcima Narodne skupštine.

Biće riječi i o pripremi SNSD-a za sprovođenje republičkog referenduma, u skladu sa odlukom Narodne skupštine od 22. avgusta.

Sjednici prisustvuju predsjednik stranke Milorad Dodik, potpredsjednici Željka Cvijanović, Miroslav Bojić, Radovan Višković, Luka Petrović, Sanja Vulić, te generalni sekretar stranke Srđan Amidžić i organizacioni sekretar Igor Dodik.

Narodna skupština je na posebnoj sjednici 24. septembra odlučila da se stranke sa sjedištem u Srpskoj samostalno opredijele o svom učešću na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske.

Podsjećamo, danas ističe rok za prijavu političkih partija na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske koji se održavaju 23. novembra.

