Vukanović mijenja stav? "Trebalo je sjesti i razgovarati prije imenovanja kandidata SDS-a"

Vukanović mijenja stav? "Trebalo je sjesti i razgovarati prije imenovanja kandidata SDS-a"

Autor Nikolina Damjanić
0

Predsjednik Liste za pravdu i red, Nebojša Vukanović, ranije je najavio podršku kandidatu SDS-a, ali sada poručuje da njegova stranka još razmatra podršku Branku Blanuši za predsjednika Republike Srpske na izborima 23. novembra.

26.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

„Zvao sam Jovicu Radulovića i Želimira Neškovića posljednja dva dana i nismo bili obaviješteni ko će biti kandidat. Mi ćemo sutra predati kandidaturu stranke i ući u razgovore. Mislim da nas je SDS trebao ranije konsultovati ako očekuju našu podršku, iako je istina da smo ranije podržavali kandidata SDS-a. Ali treba sjesti i razgovarati“, rekao je Vukanović za Klix.

Posebno je zanimljivo što je Vukanović ranije javno tražio od SDS-a da predlože kandidata, uz najavu podrške opozicije.

S druge strane, sam kandidat SDS-a, Branko Blanuša, istakao je da očekuje podršku Liste za pravdu i red, Narodnog fronta i cijele opozicije.

„Čast, obaveza i odgovornost je biti kandidat SDS. Obavezu imamo prema građanima da im pružimo bolje. Očekujem podršku svih partija iz opozicije“, rekao je Blanuša.

Rok za potvrdu kandidata ističe za deset dana, a odluka Vukanovićeve liste očekuje se uskoro.

(MONDO)

