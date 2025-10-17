Kraj američkih sankcija: Dodikovi saradnici skinuti sa crne liste OFAC-a

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država ukinula je sankcije za nekoliko visokih službenika iz Republike Srpske.

Prema zvaničnim informacijama objavljenim na sajtu OFAC-a, sankcije su ukinute Dijani Milanković, Danijelu Dragičeviću, Goranu Rakoviću i Jeleni Pajić Baštinac.

Sankcije ovim funkcionerima, uvedene tokom bivše administracije Džoa Bajdena, bile su povezane sa njihovim učešćem u proslavi Dana Republike Srpske.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država izdala je 15. oktobra privremenu licencu kojom se odobravaju određene transakcije s Danijelom Dragičevićem, šefom kabineta Milorada Dodika, koji se od januara ove godine nalazi na američkoj crnoj listi.

