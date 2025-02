"Čekamo da novi ljudi dođu u OFAC": Dodik o novoj američkoj administraciji i sankcijama

Dodik je naglasio da Republika Srpska sa njim na čelu može da dođe do najznačajnijih ljudi u svijetu, kao što su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Rusije Vladimir Putin, a da se RS "dobro pozicionirala" kod nove američke administracije.

Izvor: MONDO

"Imamo dobre odnose sa Kinezima, Mađarima, Grcima, te pojedinim strukturama vlasti u Italiji i NJemačkoj, ali i sa partijama, kao što je Slobodarska partija u Austriji, koja treba da preuzme vlast. Značajno smo se približili i novoj vladajućoj strukturi u Americi", rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da su dobri odnosi uspostavljeni i sa Azerbejdžanom i Saudijskom Arabijom

Pojašnjavajući očekivanja od Trampa i njegovog okruženja, Dodik je rekao da je RS "pozicionirana i čeka promjene u američkoj administraciji kako bi predočili svoj slučaj".

"Ne treba se zanositi novom američkom administracijom. Angažovali smo dosta naših prijatelja. Mi smo se dobro pozicionirali. Postoje stvari o kojima se ne može govoriti ni poslije, a kamoli sada dok su u toku. Ali, dovoljno da kažem da smo se dobro pozicionirali i da nismo propustili priliku da budemo prisutni. Dakle, mislim da je vrhu Amerike, ljudima oko Trampa poznato, naše angažovanje, naše ponašanje, naša situacija i da to vam dobro znaju. I danas, i u ovom trenutku, kad vi i ja razgovaramo, na jednom od sastanaka u Vašingtonu je pitanje kako rješavati ove probleme u Republici Srpskoj i BiH. Javnost će biti upoznata se tim", rekao je Dodik u emisiji "U prvom planu" na ATV na pitanje o američkim sankcijama i odnosu sa Vašingtonom i Briselom.

Dodik kaže da su sankcije koje su uvedene pojedincima i kompanija u Srpskoj "bile politički motivisane", a da bi do promjene politike sankcija moglo da dođe sa novim ljudima u Kancelariji za kontrolu imovine stranaca (OFAC) koja je dio američkog Ministarstva finansija (Trezor).

"Sve ono što čujemo danas od ljudi koji radi na tome, je da još uvijek ta struktura nije promijenjena u Americi. Još uvijek sjede isti ljudi koji su uvodili sankcije i od njih se ne može očekivati da to radi. Onog momenta kada uđu novi ljudi koji će rukovati u OFAC-om, onda ćemo biti spremni da im predočimo tu situaciju. Ja ne mogu da kažem kada će to biti. Ja to ne mogu da kažem, ali vjerujem veoma brzo. Jer ono što vidimo kako Tramp čisti, svaki dan ode 500 ljudi iz Stejt departmenta i drugih institucija. I to je ono što je nama trebalo. Jer ono što je Amerika radila pod demokratskom vlašću, a bila oligarhijska vlast i bila je imperijalna vlast kod nas. Napravili su mnogo štete prije svega Americi. Zato i Tramp kaže da to bila najgora administracija u istoriji SAD-a", tvrdi Dodik.

"Kandidovaću se za predsjednika, SNSD isporučuje rezultate"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će se kandidovati za predsjednika Republike Srpske na narednim opštim izborima.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će se kandidovati za predsjednika Republike Srpske na narednim opštim izborima, te da mu je svejedno ko će mu biti protivkandidat jer je siguran u svoju pobjedu.

Dodik je rekao da u kandidaturu ne ide bez pobjede.

"Radim ono što je potrebno da pobijedim i pobijediću, zajedno sa SNSD-om. Izbori nisu tako daleko i mislim da imamo veliku podršku naroda, to su pokazali i prethodni lokalni izbori. U 70 odsto lokalnih zajednica imamo svoje načelnike i gradonačelnike, a u 80 odsto njih imamo skupštinske većine", rekao je Dodik, koji je i aktuelni predsjednik Republike.

Komentarišući mogućnost kandidature predsjednika PDP-a Draška Stanivukovića za predsjednika Republike, Dodik je istakao da nema razloga da se brine za izbore jer SNSD narodu isporučuje rezultate.

"Redovno usklađujemo plate i penzije, Republika Srpska je stabilna i pokazuje svoje umijeće da radi u kriznim situacijama", rekao je Dodik za ATV.

On je dodao da performansi i podvale Stanivukovića, koji je gradonačelnik Banjaluke, ne mogu dugo da traju.

(MONDO)