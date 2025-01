SAD uvele nove sankcije zvaničnicima iz Republike Srpske: Na listi Karan, Kuzmanović, Selman...

Sjedinjene Američke Države su uvele nove sankcije zvaničnicima iz Republike Srpske. Na crnoj listi našlo se 11 osoba, koje su dobile sankcije zbog organizacije Dana Republike Srpske i "podrške finansijskoj mreži Milorada Dodika".

Izvor: Shutterstock

Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) saopštila je da se na listi sankcionisanih nalaze Džerard Selman, predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske, Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske i bivši šef Kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Rajko Kuzmanović, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.

Sankcije su uvedene i Danijelu Dragičeviću, šefu Kabineta u Kancelariji predsjednika RS, načelniku Kancelarije za protokol RS Goranu Rakoviću, generalnom sekretaru RS Daliboru Paniću, direktorici Radio-televizije Republike Srpske Dijani Milanković kao i Goranu Filipoviću, šefu Kabineta predsjednika Narodne skupštine RS (NSRS), zajedno sa još tri člana Organizacionog odbora za proslavu Dana Republike Srpske 2024. godine, koje su Sjedinjene Američke Države sankcionisale 13. marta 2024. godine.

SAD su uvele sankcije "značajnim akterima koji doprinose Dodikovoj finansijskoj mreži". S tim u vezi sankcionisani su Pavle Ćorović, suprug Gorice Dodik (koja je ranije sankcionisana od strane Sjedinjenih Američkih Država) i direktor kompanije Global Liberty d.o.o. Laktaši (Global Liberty), koja takođe ima sjedište u RS i sankcionisana je 20. oktobra 2023. godine.

Na listi su i Radmila Bojanić i Nemanja Reljin, direktorka i vlasnik, kompanije Nimbus Innovations d.o.o. Banja Luka (Nimbus), koja je sankcionisana 18. decembra 2024. godine. Bojanić i Reljin prethodno su obavljali iste funkcije u kompaniji Sirius 2010 d.o.o. Banja Luka (Sirius), koja je sankcionisana 18. juna 2024. godine prije nego što se formalno spojila s Nimbusom.

"Nimbus i Sirius sankcionisani su zbog toga što su pod kontrolom Igora. Bojanić je Igoru dostavljala poslovne izvještaje i tražila njegovo odobrenje prije donošenja poslovnih odluka", stoji u pojašnjenju.

Sankcionisan je i Siniša Dodik, kako je navedeno, jer je izvještavao Igora Dodika o brojnim važnim događajima i savjetovao ga o poslovnim prilikama. Kao i Marko Grujančić.

"Igor i državljanin Srbije Marko Gujaničić javno su identifikovani u šemi povezanoj s istraživanjem medija i javnog mnjenja u BiH, u kojoj su pokušali iskoristiti nedavnu promjenu pravila, koju je kasnije poništio sud BiH jer je bila nezakonito restriktivna i protivna javnom interesu. Igor i Gujaničić bili su uključeni u osnivanje kompanije SEE Media Research LTD sa sjedištem na Kipru, kao i u lokalne operacije u BiH. Igor je sarađivao sa saradnicima najmanje od septembra 2023. do jula 2024. godine kako bi osigurao monopol svoje preferirane kompanije u mjerenju gledanosti TV programa. Dodatno, Gujaničić je informisao Igora o strategiji za manipulaciju odgovorima u TV anketama radi ostvarivanja njihovih ciljeva", navedeno je u američkom dokumentu.

Detaljnu listu možete pogledati OVDJE.

