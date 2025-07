Petrović o stanju u ERS-u: Zbog suše i remonta uvozimo struju, ali uskoro prelazimo u izvoz

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS) Luka Petrović izjavio je da je ovo preduzeće sada u stabilnoj zoni novčanog toka, ali da će ova godina biti zabilježena kao izrazito hidrološki nepovoljna.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Petrović je rekao da "Elektroprivreda Srpske" u julu uvozi električnu energiju, zato što je Termoelektrana Gacko još u remontu.

"Očekujemo da se za sedam-osam dana vrati na mrežu i tad će ERS preći u izvoznika električne energije", naveo je Petrović.

Kada je riječ o hidrologiji, Petrović kaže da je za proteklih 19 mjeseci, samo jedan mjesec bio nešto iznad plana i to mart 2025. godine, a ostalih 18 su bili hidrološki ispod prosjeka i planova.

"To znači da su ostvarenja jeftine električne energije koja se dobija u hidroelektranama mnogo niža, odnosno morali smo to nadomjestiti kupovinom električne energije po mnogo većoj cijeni od one po kojoj energiju prodajemo građanima i privredi Srpske", naveo je Petrović.

On je rekao da su u periodu novembar-februar, kada je Termoelektrana Ugljevik dva mjeseca bila van pogona što je napravilo ogromne gubitke, morali da kupuju električnu energiju i uzimaju kreditne aranžmane s kojima su morali da plate dobavljače električne energije koji su inostrani.

"Nismo sve izvršili, nešto smo i reprogramirali, već sada smo u stabilnoj zoni novčanog toka, ali ova godina će biti zabilježena kao izrazito hidrološki nepovoljna", dodao je Petrović.

On je izrazio uvjerenje da će u septembru i oktobru, kada neće biti na raspolaganju Hidroelektrane na Trebišnjici zbog kapitalnog remonta u Dubrovniku i Grančarevu, biti izbalansirani, te da čekaju jesen da vide da li će to popraviti bilanse.

(Srna/MONDO)