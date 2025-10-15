SAD privremeno ublažile sankcije Dodikovom šefu kabineta

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija izdala je privremenu licencu kojom se dopuštaju ograničene transakcije s Danijelom Dragičevićem, šefom kabineta Milorada Dodika, koji je od januara na američkoj crnoj listi.

Licenca, izdata 9. septembra 2025. godine, na osnovu zahtjeva podnesenog dan ranije, odnosi se na propise iz seta Western Balkans Stabilization Regulations (31 C.F.R. Part 588). Dokument potpisuje Alan W. Kristijan, vršilac dužnosti pomoćnika direktora za licenciranje OFAC-a, a odobrava sprovođenje transakcija do 8. decembra 2025. godine koje bi inače bile zabranjene sankcijama.

Iz OFAC-a naglašavaju da ova odluka ne znači skidanje Dragičevića s liste sankcionisanih, već predstavlja privremeno izuzeće za jasno definisane aktivnosti. Licenca se odnosi isključivo na transakcije koje uključuju Dragičevića lično, dok bilo kakve radnje koje bi posredno koristile drugim osobama ili entitetima pod sankcijama ostaju strogo zabranjene.

U dokumentu se precizira da licenca ne dopušta deblokadu imovine, prenos blokiranih sredstava niti izvršenje sudskih presuda nad imovinom pod sankcijama. Sve dozvoljene transakcije moraju biti označene brojem licence kako bi se spriječila njihova automatska blokada u američkom finansijskom sistemu.

Odlukom je odobrena privremena licenca kojom se dopuštaju određene transakcije sa Dragičevićem, a "Njujork tajms" piše da je odluka uvećala izglede za suspendovanje sankcija i drugim saradnicima Milorada Dodika.

Podsjećamo, Danijel Dragičević je 17. januara 2025. godine stavljen na američku listu sankcionisanih osoba zbog, kako je tada navedeno, „učestvovanja u aktivnostima koje podrivaju Dejtonski mirovni sporazum i stabilnost Bosne i Hercegovine“.