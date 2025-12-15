Opaka bolest iz prošlosti došla do Hrvatske i Rumunije: Zabilježeni slučajevi gube, evo šta treba da znamo

Rijetka bolest poznata još iz biblijskih vremena registrovana je u dvije evropske zemlje. Zdravstvene službe u Hrvatskoj i Rumuniji potvrdile su nove slučajeve gube, dok su osobe koje su bile u kontaktu sa oboljelima pod pojačanim nadzorom.

Izvor: Shutterstock/ Wasan Tita

U Hrvatskoj i Rumuniji zabilježeni su novi slučajevi gube, rijetke zarazne bolesti. U Splitu se prije oko deset dana epidemiolozima javio muškarac porijeklom iz Nepala, koji je primijetio prve simptome bolesti. On već dvije godine živi u Hrvatskoj sa porodicom i trenutno se nalazi na liječenju.

Iz Ministarstva zdravlja navode da su svi njegovi bliski kontakti preventivno dobili terapiju i da kod njih nije utvrđena zaraza.

Sličan slučaj potvrđen je i u Rumuniji, u gradu Kluž-Napoka, gdje je privremeno zatvoren luksuzni spa centar. Zaposlena maserka, mlada žena azijskog porekla, dijagnostikovana je sa gubom i nalazi se na terapiji u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Još tri zaposlene u istom spa centru, takođe azijskog porijekla, trenutno su pod nadzorom ljekara i vode se kao sumnjivi slučajevi dok se ne završe dodatne analize.

Zdravstvene vlasti u obe zemlje ističu da nema razloga za paniku i da se situacija drži pod kontrolom.

Šta je guba (lepra)?

Guba, poznata i kao lepra, hronična je zarazna bolest koja postoji još od antičkih i biblijskih vremena. Najčešće zahvata kožu i periferne nerve, a može dovesti do utrnulosti, gubitka osjećaja i vidljivih promjena na koži.

Bolest se sporo prenosi, uglavnom kapljičnim putem i to nakon dugotrajnog bliskog kontakta sa zaraženom osobom.

Danas se guba smatra izlječivom bolešću, jer se uspješno liječi kombinacijom antibiotika, naročito ako se otkrije na vrijeme.

U savremenim zdravstvenim sistemima slučajevi su rijetki i obično se brzo stavljaju pod kontrolu, uz praćenje i zaštitu osoba koje su bile u kontaktu sa oboljelima.

