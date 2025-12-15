logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Opaka bolest iz prošlosti došla do Hrvatske i Rumunije: Zabilježeni slučajevi gube, evo šta treba da znamo

Opaka bolest iz prošlosti došla do Hrvatske i Rumunije: Zabilježeni slučajevi gube, evo šta treba da znamo

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Eupravozato
0

Rijetka bolest poznata još iz biblijskih vremena registrovana je u dvije evropske zemlje. Zdravstvene službe u Hrvatskoj i Rumuniji potvrdile su nove slučajeve gube, dok su osobe koje su bile u kontaktu sa oboljelima pod pojačanim nadzorom.

Guba registrovana u Hrvatskoj i Rumuniji Izvor: Shutterstock/ Wasan Tita

U Hrvatskoj i Rumuniji zabilježeni su novi slučajevi gube, rijetke zarazne bolesti. U Splitu se prije oko deset dana epidemiolozima javio muškarac porijeklom iz Nepala, koji je primijetio prve simptome bolesti. On već dvije godine živi u Hrvatskoj sa porodicom i trenutno se nalazi na liječenju.

Iz Ministarstva zdravlja navode da su svi njegovi bliski kontakti preventivno dobili terapiju i da kod njih nije utvrđena zaraza.

Sličan slučaj potvrđen je i u Rumuniji, u gradu Kluž-Napoka, gdje je privremeno zatvoren luksuzni spa centar. Zaposlena maserka, mlada žena azijskog porekla, dijagnostikovana je sa gubom i nalazi se na terapiji u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Možda će vas zanimati

Još tri zaposlene u istom spa centru, takođe azijskog porijekla, trenutno su pod nadzorom ljekara i vode se kao sumnjivi slučajevi dok se ne završe dodatne analize.

Zdravstvene vlasti u obe zemlje ističu da nema razloga za paniku i da se situacija drži pod kontrolom.

Šta je guba (lepra)?

Guba, poznata i kao lepra, hronična je zarazna bolest koja postoji još od antičkih i biblijskih vremena. Najčešće zahvata kožu i periferne nerve, a može dovesti do utrnulosti, gubitka osjećaja i vidljivih promjena na koži.

Bolest se sporo prenosi, uglavnom kapljičnim putem i to nakon dugotrajnog bliskog kontakta sa zaraženom osobom.

Danas se guba smatra izlječivom bolešću, jer se uspješno liječi kombinacijom antibiotika, naročito ako se otkrije na vrijeme.

U savremenim zdravstvenim sistemima slučajevi su rijetki i obično se brzo stavljaju pod kontrolu, uz praćenje i zaštitu osoba koje su bile u kontaktu sa oboljelima.

(EUpravo zato/rts.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

bolest zaraza lepra guba Hrvatska Rumunija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ