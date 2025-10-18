Dodik: Jedan koncept mora nestati – BiH ili Republika Srpska

Milorad Dodik izjavio je večeras da je i dalje izabrani predsjednik Republike Srpske na demokratskim izborima, te da su međunarodni kontakti Republike Srpske najintenzivniji ikad.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

"Uvijek smo bili u poziciji da samo slušamo one koji dolaze, i to prvenstveno u Sarajevo, a tamo izdiktiraju neke svoje uslove, ranije pripremljene sa muslimanima, a nama onda ostave da se mi snalazimo u tim njihovim podmuklim naporima da smisle što je gore moguće varijante za nas. Danas je to drugačije", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, danas je Republika Srpska rado viđan gost u važnim zemljama, kao što su Rusija, Mađarska, Srbija i mnoge druge.

"Ko ne vidi da je to promjena, onda ne vidi ništa. Mi smo prvi put uspjeli da sa Rusima, Mađarima i političkim partijama u Evropi razgovaramo na direktan način bez ikakvih posrednika. Još uvijek postoje tendencije da nešto glume da postoji BiH koja je neumitno u procesu raspada i propasti", istakao je Dodik za RTRS.

Nažalost, dodao je Dodik, naša sudbina je da živimo u tom promašenom i izgubljenom konceptu.

Dodik je naglasio da se nikome ne nameće, navodeći da ga opozicija ni ranije nije prihvatala, kao što ga nisu prihvatali ni muslimani.

Dodik je rekao da je Ana Trišić Babić predložena za vršioca dužnosti predsjednika kao jedan od njegovih najbližih saradnika.

"To je osoba koja je meni pomagala u ključnim momentima i na svim važnim sastancima je bila sa mnom. Mnogo puta je u moje ime išla da razgovara sa političkim predstavnicima širom svijeta, sad će ići u ime Republike Srpske", pojasnio je Dodik.

Dodik je rekao da ostaje da radi svoj posao, te da je danas vidljiviji nego bilo kada.

"Mi nikad nismo imali bolju poziciju nego danas, jer je Republika Srpska prepoznatljiva", rekao je Dodik.

Dodik je naveo i da glavni, milenijumski problem Srba na ovom problemu stoji u Sarajevu i njihovom nastojanju da Srbe majoriziraju.

"Ali ni veći narodi nisu uspjeli da sruše suverenitet srpskog naroda. Pa ne mogu ni nemoćni Bošnjaci", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da se ovdje radi o dva koncepta - jedan je BiH, a drugi Republika Srpska.

"Jedan mora da nestane. Ja se borim da Republika Srpska ostane", poručio je Dodik.

Dodik je ponovio i da postoji istorijski nesporazum sa Bošnjacima koji se ne može riješiti i jedini je način razilaženje.

"Zašto vam je to teško? Šta hoćete? Majorizaciju. Nećete je dobiti", poručio je Dodik.

Rekao je da u Evropskom parlamentu postoje ostrašćeni paramuslimanski poslanici koji spominju nekakvu secesiju, ali ima i onih koji će reći da je Dodik bespravno progonjen i pokušan da se politički eliminiše.

Govoreći o posebnoj sjednici Narodne skupštine, Dodik je naveo da nije ništa neobično da parlament donosi i ukida neke akte.

Dodik je naglasio da se mora obezbijediti nova pregovaračka pozicija Republike Srpskoj i da se posljednji put pruža ruka BiH.

"Ovo je posljednji put pružena ruka BiH da se individualno dogovorimo. Izvolite, dogovorite se. Može ili ne može Bosna. Ja se zalažem za to da može po onome što je Dejton rekao", rekao je Dodik.

(Srna)